LONGUEUIL, Québec, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (la "Société" ou "Stornoway") a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongera la période de mise en veille de ses opérations en raison du contexte qui prévaut actuellement dans le marché du diamant, et ce malgré l’annonce du ministre des ressources naturelles du Québec de redémarrer les activités minières dans la province.



Les opérations situées sur le territoire de la Baie James avaient été suspendues le 24 mars 2020 pour donner suite à l'ordonnance des autorités de santé publique du gouvernement du Québec comme mesure de lutte contre la crise sanitaire mondiale de COVID-19. Le gouvernement a levé cette ordonnance à compter du 15 avril 2020.

Marché du diamant

Malgré des signes positifs sur le marché du diamant début 2020, la récente pandémie de COVID-19 a entraîné l'effondrement de toute la chaîne de commercialisation et du prix du diamant.

Les principaux facteurs qui affectent le marché du diamant sont les suivants :

L'interdiction mondiale de voyager limitant l'accès des acheteurs aux sites de visionnage des diamants à Anvers, en Belgique ; Les mesures de distanciation sociale et les mauvaises conditions du marché financier affectant les opérations de polissage de diamants bruts ; et Les conditions économiques générales mondiales ont un impact négatif sur la demande et les prix de détail.

Opérations de Renard

Les installations de la mine Renard seront maintenues dans des conditions qui lui permettront un redémarrage efficace dès le retour de conditions de marché favorables. Les opérations sont sécurisées afin de garantir un impact minimal sur l'environnement. Un petit groupe d'employés continuera de superviser les actifs physiques et veillera à leur intégrité.

La suspension des opérations affectera près de 540 personnes. Une équipe d’environ 50 personnes demeurera en poste pour assurer la mise en veille. La Société travaille avec les autorités gouvernementales pour réduire l'impact de cette fermeture temporaire sur ses employés.

Patrick Godin, président et chef de la direction, a commenté : "Les événements mondiaux sans précédent que nous vivons ont malheureusement conduit le conseil d'administration à prendre cette décision difficile qui a un impact sur nos employés et sur un certain nombre de nos partenaires. Nous les remercions tous pour leur soutien constant tout au long de l'histoire de Renard. Nous continuerons de surveiller les conditions du marché afin d'apporter des améliorations qui permettraient un redémarrage des activités minières. Le marché du diamant s'est avéré résilient au fil du temps et les prix se sont redressés à la suite de ralentissements économiques".

À propos de Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

Stornoway est une société canadienne d'exploration et de production de diamants dont le siège social se situe à Longueuil et qui possède un intérêt de 100 % dans la mine Renard. Stornoway est détenue par Diaquem Inc., Osisko Gold Royalties LTD, TF R&S Canada LTD et CDPQ Ressources Inc.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec

Patrick Godin (Président et chef de la direction) pgodin@stornowaydiamonds.com ou

Sylvie Gervais (Vice-présidente, Ressources Humaines, Communications et Relations avec les Communautés) sgervais@stornowaydiamonds.com





** Site Web : www.stornowaydiamonds.com Courriel : info@stornowaydiamonds.com **

Source: Stornoway Diamonds (Canada) Inc.