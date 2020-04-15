加州圣地亚哥, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中美冠科宣布任命Jean-Pierre Wery博士为董事会执行主席，立即生效。Wery博士还将担任中美冠科母公司JSR生命科学有限责任公司 (JSR Life Sciences, LLC) 的首席技术官(CTO)。



JSR于2018年收购了中美冠科，这是迄今为止最大的以生命科学为重点的收购。在这个新的角色中，Wery博士将领导JSR生命科学公司的协作工作，以确定战略协同效应，并为药物和生物标记物研究开发创新技术、平台和工具。这一领导层变动确保了中美冠科和JSR生命科学家族公司之间的加强合作，以扩大其已经处于领先地位的生命科学领域。

中美冠科也很高兴地宣布任命Armin Spura博士接替Wery博士担任首席执行官，自2020年4月1日起生效。作为首席执行官，Spura博士将推动中美冠科的全球企业战略，进一步加强公司在肿瘤、代谢性疾病和炎症等临床前研究服务领域的领先地位。

“我已经接受并享受了中美冠科成长为世界领先的、全球临床前CRO所有的各种挑战，”Wery博士说。“现在是时候把控制权交给Armin，由他来带领公司进入下一个创新和成长时期了。”

中美冠科是一个行业领先的医药服务外包（CRO）公司，在药物研发和生物标记物发现领域，在亚洲，美国及欧洲的每个分公司，拥有一系列的创新产品服务。中美冠科目前全球雇员超过700人。

Spura博士说：“我很高兴加入中美冠科，并继承冠科开创性的发展模式，为我们的客户开发新的解决方案。”。“我相信中美冠科在临床前CRO领域具有独特的创新性，创新将继续是我们增长和市场领导地位的核心。”

关于中美冠科

中美冠科是JSR生命科学公司，是一家全球药物发现和开发服务公司，为推进肿瘤、炎症和代谢疾病研究提供转化平台。凭借广泛的相关模型和预测工具组合，中美冠科为客户提供优秀的临床候选药物。欲知详情，请访问：

Media Enquiries: