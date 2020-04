April 15, 2020 02:00 ET

Aqua Bio Technology ASA hadde et krevende år i 2019, med omsetning og resultater på nivå med året før. Samtidig ble selskapets internasjonale nettverk av distributører for hudpleieprodukter vesentlig utvidet. ABT har nå mulighet til å nå ut til markeder med til sammen 1,7 milliarder mennesker.

ABT hadde driftsinntekter på 1,3 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 1,2 millioner kroner året før. Selskapet hadde forventet en vesentlig salgsvekst i fjor, men svakheter ved produktemballasje levert av tredjepart forsinket salget gjennom året. Disse problemene er nå løst.

ABT fikk en EBITDA på -12,9 millioner kroner i fjor, sammenlignet med -37,6 millioner kroner i 2018. Resultatet for 2018 er preget av en full nedskrivning av selskapets patenter og varelager. Årsresultatet for 2019 endte på -13,2 millioner kroner, mot -38,5 millioner kroner året før.

I tillegg til å utvikle ingredienser til hudpleieprodukter markedsfører og selger ABT også hudpleieserier rettet mot forbrukermarkedene og profesjonelle brukere. Gjennom 2019 utvidet selskapet nettverket av distributører i Europa, Midt-Østen, Afrika og Asia. Blant annet er nye markeder som India, Egypt, Russland og de baltiske landene kommet til ABTs nettverk. Samlet dekker distributørnettet nå markeder med 1,7 milliarder mennesker, mange av disse markedene har høy vekst.

Koronakrisen legger en demper også på ABTs virksomhet. Samtidig som selskapet har iverksatt kostnadsreduserende tiltak, fortsetter arbeidet med produktregistrering i nye markeder og forberedelser til lanseringer. Når den økonomiske situasjonen og forbrukeratferd igjen er normalisert, vil ABT være klar til å introdusere sine hudpleieprodukter i en rekke nye markeder.

Aqua Bio Technology styrket sin finansielle stilling gjennom kapitalutvidelser i 2019. Selskapets to største aksjonærer har i april 2020 forpliktet seg til å tilføre selskapet ytterligere seks millioner kroner i form av et lån, slik at selskapets drift er sikret ut året. Styret i ABT forventer å få en langsiktig finansiering på plass i løpet av 2020.

Nærmere opplysninger ved kst. adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

