FastpassCorp annoncerer i dag et nyt produkt med navnet - FastPass Identity Verification Client - forkortet IVC, der efter en række tests, nu er salgsklar. IVC (Identity Verification Client) er en udvidelse og erstatning af det tidligere omtalte FPR.

IVC løser et væsentligt sikkerhedsproblem for virksomheder og organisationer der arbejder med en help desk. Med IVC leverer FastPassCorp et intelligent workflow, som fastlægger, hvorledes hver medarbejders identitet kan verificeres, inden et nyt password udstedes. Med de informationer, IVC har til rådighed, bliver sikkerhedsniveauet væsentligt forbedret, og de kriminelle hackere vil have meget svært ved at udnytte service desken som indgang til virksomhedens/organisationens IT-systemer.

Derudover kan IVC benyttes i andre situationer, hvor virksomheder har et behov for at verificere medarbejdere, der ringer ind for at få eller drøfte fortrolige oplysninger.

På hjemmesiden kan der findes yderligere beskrivelser og videoer om IVC:

www.fastpasscorp.com/solutions/identity-verification-client/

Vi forventer en positiv effekt af IVC på ordreindgangen allerede i år; men især de følgende år efterhånden som forståelse for vigtigheden af service desk processen spreder sig.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Om FastPassCorp A/S

Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres store dele af kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/