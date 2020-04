April 15, 2020 03:00 ET

April 15, 2020 03:00 ET

Copenhagen, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på en række obligationsafdelinger under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Herudover fjernes de midlertidige forhøjelser af emissionstillægget og indløsningsfradraget for aktieafdelingerne under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest:

Afdeling ISIN Short name Oprindelige Emission Ekstra tillæg Ny emission Oprindelige Indløsning Ekstra fradrag Ny indløsning Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Europæisk Højrente ETIK DK0060872216 ALIEHE 0,50% 1,00% 1,50% 0,50% 1,00% 1,50% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier ETIK DK0010244854 ALIEUA 0,62% 0,00% 0,62% 0,45% 0,00% 0,45% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Globale Aktier ETIK DK0010270693 ALIGLO 0,50% 0,00% 0,50% 0,45% 0,00% 0,45% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Korte Obligationer ETIK DK0060232312 ALIKOB 0,14% 0,10% 0,24% 0,14% 0,10% 0,24% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Lange Obligationer ETIK DK0015974778 ALILO 0,19% 0,10% 0,29% 0,19% 0,10% 0,29% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Mix Defensiv ETIK DK0060541613 ALIMD 0,25% 0,15% 0,40% 0,25% 0,15% 0,40% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Mix ETIK DK0016195431 ALIMIX 0,38% 0,08% 0,46% 0,37% 0,08% 0,45% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Mix Offensiv ETIK DK0010289602 ALIMOF 0,43% 0,04% 0,47% 0,42% 0,04% 0,46% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Nordiske Aktier ETIK DK0010237569 ALINA 0,28% 0,00% 0,28% 0,28% 0,00% 0,28% Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, Virksomhedsobligationer ETIK DK0060689289 ALIVOB 0,31% 0,20% 0,51% 0,31% 0,20% 0,51%





Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Compliance & Risk Management Martin Fjordlund Smidt på telefon 77 30 90 65.





Med venlig hilsen

BI Management A/S



Malene Ehrenskjöld

Direktør