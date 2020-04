SAN DIEGO, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé la nomination de Jean-Pierre Wery, PhD, au poste de président exécutif du conseil d'administration avec effet immédiat. Le Dr Wery occupera également la fonction de dirigeant principal de la technologie (CTO) pour JSR Life Sciences, LLC.



JSR a acquis CrownBio en 2018 afin d'étendre son portefeuille des sciences de la vie et servir le marché préclinique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Wery dirigera les efforts concertés des sociétés JSR Life Sciences visant à identifier des synergies stratégiques et à développer des technologies, des plateformes et des outils innovants pour les milieux de la recherche sur les médicaments et les biomarqueurs. Ce changement de direction assure une collaboration accrue entre CrownBio et les groupes d'entreprises JSR Life Sciences en vue d'étendre leur présence déjà considérable dans les sciences de la vie.

CrownBio a également le plaisir d'annoncer la nomination d'Armin Spura, PhD, qui succède au Dr Wery au poste de directeur général, à compter du 1er avril 2020. En tant que directeur général, le Dr Spura pilotera la stratégie globale de l'entreprise pour CrownBio, en renforçant davantage la position de la société qui est à la pointe des services de recherche préclinique en oncologie, maladies métaboliques et inflammation.

« J'ai relevé avec plaisir les divers défis inhérents à la transformation de CrownBio en une société de recherche contractuelle préclinique mondiale de premier plan », a déclaré le Dr Wery. « Le moment est aujourd'hui opportun de passer les rênes à Armin afin qu'il dirige la société lors de la prochaine période d'innovation et de croissance. »

CrownBio est une société de recherche contractuelle (SRC) dans les domaines de la découverte de médicaments et de la découverte de biomarqueurs. Elle bénéficie d'une gamme de portefeuilles de produits innovants disponibles sur plusieurs sites en Asie, aux États-Unis et en Europe. CrownBio emploie actuellement plus de 700 personnes.

« Je suis ravi de rejoindre CrownBio et de poursuivre l'approche pionnière de l'entreprise dans le développement de nouvelles solutions pour nos clients », a déclaré le Dr Spura. « Je pense que CrownBio est particulièrement innovante dans le secteur des SRC précliniques, et que l'innovation restera au cœur de notre identité, de notre croissance et de notre position de leader sur le marché. »

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de découverte et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, l'inflammation et des maladies métaboliques. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site :

