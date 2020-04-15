聖地亞哥, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience 剛宣佈任命 Jean-Pierre Wery 博士擔任董事會執行主席，並即時生效。Wery 博士還將擔任 JSR Life Sciences LLC 的技術總監（CTO）。



JSR 於 2018 年收購了 CrownBio，以擴大其生命科學產品組合為臨床前市場服務。在新的職務上，Wery 博士將領導 JSR 生命科學公司共同努力，以確定策略協同效應並開發針對藥物和生物標記研究社區的創新技術、平台和工具。此領導層變化可確保加強 CrownBio 與 JSR Life Sciences 家族公司之間的合作，以擴大其在生命科學界中本已舉足輕重的足跡。

此外，CrownBio 隆重宣佈任命 Armin Spura 博士接替 Wery 博士擔任行政總裁，自 2020 年 4 月 1 日起生效。作為行政總裁，Spura 博士將推動 CrownBio 的公司全球策略，並進一步鞏固公司在腫瘤學、代謝疾病及炎症領域的臨床前研究服務一線地位。

Wery 博士說：「我早已接受並享受將 CrownBio 栽培為世界領先的全球臨床前 CRO 時帶來的不同挑戰。現在是讓 Armin 接棒的正確時機，以帶領公司進入創新和成長的下一個階段。」

CrownBio 是藥物發現及生物標記發現領域的領先合約研究組織（CRO），並在亞洲、美國和歐洲的不同地點提供一系列的創新產品組合。CrownBio 目前擁有 700 多名員工。

Spura 博士說：「我很高興加入 CrownBio，並傳承公司的開拓精神，繼續為我們的客戶開發新的解決方案」 「我相信 CrownBio 在臨床前 CRO 領域具有獨特的創新能力，而創新將仍繼續成為我們的身份、成長及市場領導地位的核心。」

關於 Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience 是一家 JSR 生命科學公司，是一家全球藥物研發和開發服務公司，提供轉化平台以推進腫瘤學、炎症和代謝疾病研究。憑著廣泛的相關模型和預測工具組合，Crown Bioscience 使客戶能夠提供優質的臨床候選產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽：

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