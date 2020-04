La distribution informatique est indiscutablement en plein bouleversement et à la recherche de relais de croissance et de marges. En effet, sur un marché où la vente de matériel n’est aujourd’hui plus la plus rémunératrice et différenciante, il convient donc de faire évoluer les modèles existants pour créer des offres à valeur ajoutée afin d'accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale. Oui, mais comment faire ? Sur ce point, force est de constater que certains segments semblent aujourd’hui s’imposer comme une évidence.

L’essor des réseaux, des télécoms et du Cloud

Ce triptyque magique est plus que jamais une priorité pour les entreprises qui investissent massivement pour se doter de solutions et services leur permettant de mieux collaborer au quotidien. Dans ce contexte, les sujets liés aux télécoms et aux outils collaboratifs sont désormais incontournables. Sur ce point, les solutions télécoms et cloud de nouvelle génération ont su rapidement répondre aux usages émergents. En ce sens, il s’agit d’une réelle opportunité pour les distributeurs et installateurs historiques d’offres télécoms qui peuvent accompagner au mieux et en proximité leurs clients dans la modernisation de leurs outils et solutions : connexion, haut débit, téléphonie, collaboration, communications unifiées, etc. Les sujets sont vastes et les opportunités, une réalité concrète.

Mettre en place des collaborations industrielles

Fournisseurs de solutions et distributeurs IT doivent donc bâtir de nouvelles règles du jeu pour travailler efficacement ensemble et diffuser à grande échelles des offres innovantes. Du côté des fournisseurs, au-delà de la qualité de leurs offres, ils doivent également prévoir des infrastructures permettant à leur channel de pouvoir piloter de manière autonome et en marque blanche leurs opérations : ouverture des lignes sur extranet, suivi des commandes et des projets, ticketing, etc. À travers ce type d’approche, les distributeurs peuvent ainsi rapidement mettre en place les projets clients et collaborer efficacement avec les fournisseurs de solutions.

Vers un monde toujours plus connecté

Incontestablement, le monde des télécoms et des réseaux va continuer à se développer à long terme. L’arrivée de la 5G en est une illustration. Les distributeurs doivent donc anticiper ces futures évolutions et repenser leur mode d’intervention auprès de leurs clients pour continuer à se positionner en partenaires de proximité indispensables pour répondre à leurs nouveaux besoins. Développer leurs offres télécom et intégrer les innovations liées au très haut débit et au cloud sont donc des éléments stratégiques pour le Channel IT.

Par Julien OHAYON, Directeur Général et Technique d’Appliwave