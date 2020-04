April 15, 2020 03:53 ET

April 15, 2020 03:53 ET

Heeros Oyj: Muutoksia Heeroksen johtoryhmään

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 15.4.2020 klo 10.50

Muutoksia Heeroksen johtoryhmään

Heeroksen johtoryhmään on nimitetty uutena jäsenenä Henri Liuska.

Liuska aloittaa tuotehallinnan johtajana (Director, Products). Tehtävä on johtoryhmätasolla uusi ja osa Heeroksen maaliskuussa aloittamaa asiakaslähtöistä organisoitumista. Liuskan päävastuulla on Heeroksen tuotteiden kilpailukyvyn varmistaminen sekä skaalautuvan kasvun mahdollistaminen.

Liuska on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on laaja-alainen kokemus taloushallinnon ohjelmistojen toimialalta. Ennen siirtymistään Heerokselle hän on toiminut Senior Offering Manager:ina ja muissa kansainvälisissä tuotehallinnan tehtävissä Baswarella sekä sitä aiemmin taloushallinnon konsultoinnissa.

”Heeroksen vahva fokusoituminen asiakastarpeisiin yhdistettynä osaavaan ja motivoituneeseen tiimiin tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden viedä Heerosta eteenpäin yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Hyppään innolla mukaan edistämään Heeroksen visiota toimialan edelläkävijänä”, Liuska sanoo.

Henri Liuska aloittaa Heeroksella toukokuussa ja raportoi toimitusjohtajalle.

Myöhemmin Heeroksen johtoryhmä tulee täydentymään vielä Director, Sales & Marketing – positiolla.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.