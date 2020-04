April 15, 2020 04:00 ET

Keskisuomalainen Oyj:n omien K-osakkeiden ja A-osakkeiden mitätöinti sekä osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 15.4.2020 klo 11.00

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt 19.3.2020 mitätöidä 223 326 kappaletta yhtiön omistamia K-osakkeita ja 470 909 kpl yhtiön omistamia A-osakkeita, yhteensä 694.235 osaketta. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 15.4.2020. Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole omistuksessa omia osakkeitaan.

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi kahden muuntovaatimuksen perusteella 280 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 15.4.2020. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 16.4.2020.

Osakkeet jakaantuvat mitätöinnin ja osakemuunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 713 075 kappaletta ja 94 261 500 ääntä

A-osakkeita 5 329 393 kappaletta ja 5 329 393 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 10 042 468 kappaleeseen. Mitätöinnin ja muunnon seurauksena osakkeiden kokonaisäänimäärä on 99 590 893 ääntä. Mitätöinnillä ja muunnolla ei ole vaikutusta osakepääoman määrään, joka on 2 257 283,80 euroa.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33





Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com