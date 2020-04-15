 

AUCTION DATE200415
CREDIT RATING CLASS1
FIXED PURCHASE RATE0.55 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT0,000 MLN
ACCEPTED VOLUME 0,000 MLN
PERCENTAGE ALLOTTED     0.0000 %
NUMBER OF BIDS0


AUCTION DATE200415
CREDIT RATING CLASS2
FIXED PURCHASE RATE0.85 %
REQUESTED VOLUME2,000 MLN
TOTAL BID AMOUNT100 MLN
ACCEPTED VOLUME 100 MLN 
PERCENTAGE ALLOTTED     100.0000 %
﻿NUMBER OF BIDS1