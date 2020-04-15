|AUCTION DATE
|200415
|CREDIT RATING CLASS
|1
|FIXED PURCHASE RATE
|0.55 %
|REQUESTED VOLUME
|2,000 MLN
|TOTAL BID AMOUNT
|0,000 MLN
|ACCEPTED VOLUME
|0,000 MLN
|PERCENTAGE ALLOTTED
|0.0000 %
|NUMBER OF BIDS
|0
|AUCTION DATE
|200415
|CREDIT RATING CLASS
|2
|FIXED PURCHASE RATE
|0.85 %
|REQUESTED VOLUME
|2,000 MLN
|TOTAL BID AMOUNT
|100 MLN
|ACCEPTED VOLUME
|100 MLN
|PERCENTAGE ALLOTTED
|100.0000 %
|NUMBER OF BIDS
|1
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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