April 15, 2020 05:52 ET

Afin d’accompagner la forte croissance de son activité Cloud et garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité, la DSI de Stordata a initié une démarche de certification ISO/IEC 27001, qu’elle a obtenue en mars 2020.

Réalisée par l’AFNOR, organisme certificateur accrédité au niveau international, cette labélisation atteste de l’efficacité du Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI), de la qualité de l’organisation de la DSI et des bonnes pratiques mises en œuvre pour garantir la sécurité des informations traitées et hébergées. Cette certification engendre pour les clients de Stordata une réévaluation régulière des risques encourus tout en visant à une amélioration continue de la sécurité de leurs données.

« Le respect des standards internationaux de sécurité les plus exigeants s’inscrit dans la politique qualité de Stordata. Cette certification garantit à nos clients que nos services Cloud sont délivrés dans le respect de l’état de l’art en matière de management de la sécurité, et qu’elles sont inscrites dans une démarche d’amélioration continue. », se félicite Laurent BENAMOU, DSI et Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information de Stordata.

« En intégrant les exigences de la norme ISO 27001 au quotidien dans nos activités Cloud, nous répondons aux exigences de certains clients, en leur assurant que nous avons mis en place des processus de sécurité de l’information conformes aux meilleures pratiques en vigueur. Celles-ci couvrent les personnes, les processus et la technologie afin de protéger leurs données internes et confidentielles, leur propriété intellectuelle et les informations relatives à leur clientèle. », précise Olivier TEICHMAN, PDG de Stordata



Une nouvelle qui vient clôturer positivement l’exercice fiscal de Stordata, renforçant ainsi son positionnement sur le marché du Cloud avec de belles perspectives pour l’année à venir.