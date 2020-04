RTX A/S

April 15, 2020 07:26 ET

Nørresundby, den 15. april 2020

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 23/2020 blev der på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 2020 truffet endelig beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.500.000 ved annullering af 300.000 egne aktier à DKK 5.

Fristen for selskabets kreditorer til at anmelde deres krav i selskabet, jf. selskabslovens § 192, stk. 1, er nu udløbet, og selskabets bestyrelse har derfor besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen er d.d. registreret i Erhvervsstyrelsen.

Efter kapitalnedsættelsen udgør RTX A/S’ aktiekapital nominelt DKK 43.214.190 fordelt på 8.642.838 aktier à DKK 5.

Selskabets vedtægter er opdateret i overensstemmelse hermed. De opdaterede vedtægter kan findes på RTX’s hjemmeside www.rtx.dk under Investors > Governance.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

