15. april 2020

Selskabsmeddelelse nr. 23/2020

Udskydelse af Alm. Brand A/S’s ordinære generalforsamling indkaldt til den 29. april 2020

Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling indkaldt til den 29. april 2020 på grund af situationen afledt af Covid-19 virussen. Indkaldelse med angivelse af nyt tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling vil blive udsendt, når der foreligger et mere klart billede af ophøret af de særlige samfundsmæssige foranstaltninger udløst af Covid-19.

Bestyrelsen i Alm. Brand A/S har endvidere genovervejet sit forslag vedrørende disponering af overskud, herunder udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2019. Bestyrelsen indstiller herefter, at beslutning om udbetaling af udbytte udskydes til efteråret 2020 set i lyset af den betydelige usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

”Alm. Brand A/S er stærkt kapitaliseret og har en yderst robust forretningsmodel. Vi er derfor godt rustet til at navigere vores forretning igennem den ekstraordinære situation affødt af Covid-19. Den fortsatte usikkerhed om varigheden og følgerne af virus-udbruddet kræver imidlertid fleksibilitet fra os alle. Vi udsætter derfor den endelige beslutning om udbetaling af udbytte indtil, der er bedre klarhed over de økonomiske konsekvenser”, udtaler adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør (konstitueret)

Rasmus Werner Nielsen

tlf. nr. 35 47 79 07

Investorer og aktieanalytikere:

Direktør for Investor Relations

Lars Holm

mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 51 43 80 02

Presse:

Kommunikationsdirektør

Claus Kappel Christensen

mobil nr. 25 24 89 93

