April 15, 2020 08:00 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 15.4.2020 kello 15:00

Vincit Oyj:n raportoitavien liiketoimintojen vertailutiedot 2019

Vincit tulee raportoimaan tulevissa säännöllisesti julkaistavissa taloudellisissa raporteissaan konsernitason lukujen lisäksi liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) myös palvelu- ja tuoteliiketoiminnan osalta. Lisäksi palveluliiketoiminta tullaan avaamaan kahteen osaan, jotka ovat Vincit Suomi ja Vincit California.

Lyhyet kuvaukset liiketoiminnoista:

Palveluliiketoiminta sisältää Vincitin palveluista koko digitaalisen arvoketjun (liikkeenjohdon konsultointi, ohjelmistokehitys ja suunnittelu, uudet teknologiat ja data sekä digitaaliset alustapalvelut).

Tuoteliiketoiminta sisältää Vincitin kaksi SaaS-tuotetta: VincitEAM:in ja Vincit LaaS:in. VincitEAM on helppokäyttöinen ratkaisu materiaalien, kunnossapidon ja palveluiden hallintaan. Vincit LaaS (Leadership as Service) on organisaatioiden kehittämiseen tarkoitettu palvelu, joka auttaa johtoa ja henkilöstöhallintoa muun muassa valmentavassa johtamisessa ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemisessa datan avulla sekä muutoksen johtamisessa.

Tuoteliiketoiminnan vuoden 2019 vertailutiedot sisältävät myös lokakuussa 2019 Telia Finlandille myydyn VincitSIGN:in tuotot ja kulut.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: ”Päädyimme erittelemään talouslukujamme aiempaa tarkemmin ja lisäämään läpinäkyvyyttä sijoittajien suuntaan. Tällä tavoin pystymme viestimään avoimemmin siitä, millä tavoin palvelu- ja tuoteliiketoimintamme kehittyvät ja helpottamaan yhtiön toiminnan analysointia.”

Uusi liiketoimintajako on ensimmäistä kertaa käytössä 23.4.2020 julkaistavassa liiketoimintakatsauksessa ajalta 1.1.-31.3.2020. Oheisessa taulukossa on esitetty uuden liiketoimintajaon mukaisten raportoitavien liiketoimintojen kumulatiiviset vertailutiedot vuodelta 2019. Luvut ovat tilintarkastamattomia.





1-3/2019 1 000 EUR Vincit Suomi Vincit California Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta Tuote-

liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 10 466 1 396 -466 11 396 632 -50 11 979 Oikaistu liikevoitto 1 299 383 1 681 -415 1 266 Oikaistu liikevoitto-% 12,4% 27,4% 14,8% -65,7% 10,6% 1-6/2019 1 000 EUR Vincit Suomi Vincit California Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta Tuote-

liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 21 266 2 794 -860 23 200 1 483 -66 24 616 Oikaistu liikevoitto 1 702 673 2 375 -625 1 750 Oikaistu liikevoitto-% 8,0% 24,1% 10,2% -42,1% 7,1% 1-9/2019 1 000 EUR Vincit Suomi Vincit California Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta Tuote-

liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 30 297 4 339 -1 319 33 317 2 068 -87 35 298 Oikaistu liikevoitto 2 650 1 062 3 712 -957 2 754 Oikaistu liikevoitto-% 8,7% 24,5% 11,1% -46,3% 7,8% 1-12/2019 1 000 EUR Vincit Suomi Vincit California Eliminoinnit Palvelu-

liiketoiminta Tuote-

liiketoiminta Eliminoinnit Konserni Liikevaihto 41 463 5 780 -1 692 45 552 2 808 -148 48 212 Oikaistu liikevoitto 3 196 1 237 4 433 -981 3 452 Oikaistu liikevoitto-% 7,7% 21,4% 9,7% -34,9% 7,2%





