TORONTO, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) confirme qu’en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, et qu’à la suite de discussions avec la Financial Conduct Authority (FCA) au sujet de la structure de la transaction, la fusion proposée de Tilney et de Smith & Williamson sera retardée.



Les membres des conseils d’administration de Tilney et de Smith & Williamson maintiennent leur engagement à l’égard de la transaction et ont consenti conjointement à reporter la date de clôture, qui avait été initialement prévue le 16 avril 2020, pour permettre aux parties de conclure une entente sur la structure révisée de la transaction dans le but d’obtenir l’approbation finale des organismes de réglementation. Les discussions à l’égard de la structure révisée de la transaction ont progressé considérablement; il est question notamment d’un nouvel investissement boursier substantiel, qui réduirait de manière importante les niveaux de dette extérieure du groupe résultant de la fusion. Les parties concernées devraient être en mesure de confirmer la conclusion d’une entente d’ici la fin de mai 2020.

La structure révisée de la transaction devra être approuvée par les organismes de réglementation pertinents (y compris la FCA), les autorités antitrust et les actionnaires de la société Smith & Williamson. Compte tenu de la situation actuelle, de même que du temps requis pour obtenir ces approbations selon le processus à prévoir, si la structure révisée était approuvée dans le cadre de l’entente, la fusion proposée pourrait être réalisée au second semestre de 2020. Toutefois, même si toutes les parties maintiennent leur engagement à l’égard de la fusion, la pandémie de COVID-19 et le fait que la structure révisée n’a pas encore mené à une entente suggèrent que la conclusion de la transaction ne peut être certaine.

Par ailleurs, et quelle que soit l’issue de la proposition de fusion, à la suite de la distribution provisoire qui a eu lieu le 7 février 2020, le conseil d’administration de Smith & Williamson communiquera aux actionnaires, au plus tard à la fin de mai 2020, la date et le montant de toute autre distribution.

Le 19 septembre 2019, AGF a publié un communiqué de presse énonçant les modalités originales de la fusion proposée, suivi d’autres publications aux fins de mise à jour, le 20 janvier 2020 et le 7 février 2020.

Au sujet de la Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 34 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com