VALCOURT, Québec, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a annoncé une série de mesures supplémentaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Après avoir ralenti et suspendu temporairement nos opérations manufacturières des groupes sports motorisés et marins de tous nos sites à travers le monde, nous prenons des mesures supplémentaires, notamment des mesures de réduction des coûts ainsi que des changements au niveau de la rémunération des employés, afin de protéger notre flexibilité financière et notre croissance à long terme.



« Il s’agit de moments difficiles et imprévisibles. Nous prenons toutes les décisions nécessaires afin de protéger nos employés, assurer la croissance à long terme de BRP et être prêts à réagir rapidement si les marchés devaient récupérer plus vite que prévu », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

« Avant le début de la crise, nous étions dans une position financière solide, avec une part de marché importante et des atouts clés sur lesquels nous pouvons compter : notre portefeuille de produits, nos ventes géographiques et notre empreinte manufacturière. Ces forces, jumelées au talent et à la résilience de nos employés ainsi que de notre équipe de direction expérimentée, nous fournissent une base solide afin de naviguer à travers cette période d'incertitude », a conclu M. Boisjoli.

Changements au niveau de la rémunération des employés

Après le ralentissement et la suspension temporaire de toutes nos lignes de production de partout dans le monde et des mises à pied temporaires de la majorité de nos employés à salaire horaire, certaines mesures ont été mises en place pour les employés de bureau, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Selon la région et la réglementation locale, celles-ci incluent :

Un gel d’embauche à l’échelle mondiale;

Des mises à pied temporaires pour certains employés;

Un horaire de travail réduit dans certains pays;

Des mises à pied permanentes ciblées.

De plus, jusqu’à la fin de l’année financière :

Le salaire de tous les directeurs et vice-présidents est réduit de 15 %;

Le salaire de la plupart des employés de bureau est réduit de 10 %;

Le président et chef de la direction, José Boisjoli, a décidé de renoncer à son salaire;

Tous les membres rémunérés du conseil d’administration de BRP ont choisi de renoncer à la portion en espèces de leur rémunération.

Nous continuerons à travailler avec les autorités locales afin d’accéder aux mesures d’aide gouvernementales et aux programmes de subventions salariales, lorsque disponibles, afin d'atténuer l'impact sur nos employés.

Autres mesures de réduction des coûts

En plus de ces efforts, nous prenons de nouvelles mesures afin de nous permettre de maintenir notre flexibilité financière, ce qui comprend la réduction de nos dépenses d'exploitation, le report de certaines dépenses en capital, d’investissements et de projets, et ce, afin de protéger notre plan de croissance à long terme.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte près de 13 500 personnes ingénieuses et motivées.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, y compris des énoncés concernant les mesures prises par la Société en lien avec la pandémie de COVID-19, les réductions projetées de ses opérations et de ses dépenses en capital et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d’avis », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l’emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature même, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, tant générales que particulières, faites par la Société à la lumière de son expérience et sa perception des tendances historiques. Le lecteur est prévenu que ces renseignements pourraient ne pas être juste à cause, entre autres, d’événements externes changeants et de l’incertitude générale des affaires. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, affichées sur SEDAR au sedar.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes (ou à la date à laquelle ils sont mentionnés avoir été faits), et sont sujets à changement. Par contre, la Société n’a pas l’intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.