AS LHV Group

April 15, 2020 09:30 ET

21. aprillil avalikustab AS LHV Group uuendatud finantsplaani, mis võtab arvesse koroonaviiruse puhangu ja eriolukorra mõju majandusele. Finantsplaan avaldatakse samal ajal 2020. aasta I kvartali vahearuandega.

Kvartalitulemuste ja uuendatud finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis seekord viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Ülevaate tulemustest ja uuest finantsplaanist annavad ning osalejate küsimustele vastavad LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu, LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu ja LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Esitlus tehakse eesti keeles.

Virtuaalne investorkohtumine toimub 21. aprillil kell 9.00. Enda osalemise registreerimiseks palume huvilistel kasutada linki https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_JzDz7iVZQ0eE0grJLBlX_g. Osalemiseks palume logida registeerimise lingilt sisse veebiseminari keskkonda või eelnevalt laadida alla Zoomi rakendus enda arvutisse või nutiseadmesse.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee