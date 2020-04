AS LHV Group

April 15, 2020 09:30 ET

Konkurentsiamet andis loa AS-i LHV Group ja Toveko Invest OÜ koondumisele, et ettevõtted saaksid ühiselt sisenda kahjukindlustuse turule.

AS LHV Group ja Toveko Invest OÜ plaanivad asutada kahjukindlustusseltsi ärinimega AS LHV Kindlustus, millest 65% kuuluks AS-ile LHV Group ja 35% sarnaselt AS-i LHV Finance omanikestruktuurile Toveko Invest OÜ-le. Seltsi põhitegevuseks saab kahjukindlustustoodete pakkumine. Kindlustusseltsi tegevusega alustamise järgnevateks eeldusteks on aktsionäridevahelise lepingu sõlmimine, ettevõtte asutamine ja tegevusloa saamine Finantsinspektsioonilt.

LHV on teavitanud kavatsusest luua kindlustusselts 18. veebruari börsiteatega: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=922262&messageId=1162156

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee