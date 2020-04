Copenhagen, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Ovennævnte forening har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 15. april 2020.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2019 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 5,50 kr. pr. bevis i Globale Valueaktier og 3,20 kr. pr. bevis i Globale Valueaktier PM, og at der for Value Mix Akkumulerende ikke udbetales udbytte.

Udbyttebetalingen til investorerne er foretaget aconto den 6. februar 2020.

Valg til bestyrelsen

Jens Balle blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisor.









Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Stonehenge