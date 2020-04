April 15, 2020 11:00 ET

„Novaturo“ apyvarta 2020 m. kovo mėnesį siekė 4,3 mln. eurų ir buvo 56 proc. mažesnė nei atitinkamu metu pernai. Bendra šių metų sausio-kovo mėnesių apyvarta pasiekė 23,2 mln. eurų ir buvo 19 proc. mažesnė nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Per kovą „Novaturas“ aptarnavo 5,4 tūkstančių klientų – 60 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-kovo mėnesius bendrovė aptarnavo 31,2 tūkst. klientų, 24 proc. mažiau per pernai.

Sėkmingai pradėjusi metus, kovą „Novaturo“ grupė, kaip ir turizmo verslas visame pasaulyje, susidūrė su kritusia kelionių paklausa dėl COVID-19 viruso plitimo. Baltijos šalių vyriausybėms ir atsakingoms institucijoms pradėjus taikyti izoliavimosi priemones, bendrovė yra laikinai sustabdžiusi kelionių vykdymą.

Kol kas sunku numatyti viruso protrūkio mastą, trukmę bei tikslią įtaką finansiniams rezultatams. Valdydami situaciją, iškart ėmėmės griežto kaštų valdymo, dar labiau koncentruojamės į veiklos efektyvumą, deramės su partneriais užsienio kryptyse ir tiekėjais dėl lankstesnės kainodaros, laukiama galutinių valstybės sprendimų dėl pagalbos verslui priemonių plano ir jo įsigaliojimo.

„Novaturo“ grupė veikia pagal mažai investicijų reikalaujantį verslo modelį, kuris suteikia daug lankstumo ir leidžia reaguoti į besikeičiančias aplinkybes greitai. Bendrovė taip pat pažymi, kad yra suplanavusi finansinių resursų esamai situacijai suvaldyti, kol viruso plitimas bus įveiktas ir keliauti žmonėms bus vėl saugu.

„Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalo vystymą.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Kiekvienais metais valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.

Tomas Staškūnas

AB “Novaturas” finansų direktorius

tomas.staskunas@novaturas.lt,

+370 687 10426