CGG Annonce : le Dépôt du Document d’Enregistrement Universel le 14 avril 2020, la Date de son Assemblée Générale le 16 juin 2020 et la Publication des Résultats du T1 2020 le 12 mai 2020

Paris, France - 15 Avril, 2020

Document d’Enregistrement Universel 2019

CGG annonce aujourd’hui avoir déposé le 14 avril 2020 son Document d’Enregistrement Universel 2019 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être consulté sur le site de la Société ( www.cgg.com ) sur l’espace « Investisseurs / Informations Réglementées AMF » et dans la rubrique « Investisseurs / Résultats Financiers ».

Sont inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2019:

le rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du Code de Commerce (inclus dans le rapport de gestion);

les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

le rapport financier annuel mentionné à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier.

Les états financiers de CGG audités au 31 décembre 2019 sont également inclus dans ce document.

Assemblée Générale

CGG annonce également que son Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 16 juin, 2020 at 9:30 du matin, au “Centre d’Affaires Paris Victoire”, situé 52 rue de la Victoire, 75009 Paris.

Les informations concernant cette assemblée seront publiées dans le BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) dans les prochains jours selon les conditions réglementaires. D'autres documents et informations concernant cette assemblée seront mis à la disposition des actionnaires et également publiés sur le site www.cgg.com sous la rubrique «Investisseurs / Informations des Actionnaires / Assemblée Générale».

Dans le cadre de Covid-19 et compte tenu des restrictions de déplacement et de rassemblement mises en place par les pouvoirs publics français en réponse à la crise, les modalités de l'organisation de cette Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 16 juin 2020 pourront évoluer en fonction de raisons de santé publique et / ou d'exigences légales ou réglementaires. En particulier, il peut être nécessaire de tenir l'Assemblée Générale Mixte à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et d'organiser une visioconférence.

Nous rappelons également que les actionnaires peuvent voter à distance en envoyant leur vote avant l’Assemblée Générale. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site www.cgg.com .

Résultats du Premier Trimestre 2020

CGG communiquera ses résultats du premier trimestre 2020, avant l’ouverture de la bourse de Paris, le mardi 12 mai 2020. Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 7h30 (Paris).



Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 8h15 (Paris) - 7h15 (Londres) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site internet www.cgg.com

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .



Merci aux analystes de composer les numéros ci-dessous entre 5 et 10 minutes avant l’heure prévue pour le début de la conférence:



Appels France +33 (0) 1 70 70 07 81 Appels UK +44 (0) 844 481 9752 Code 8745567





A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts :





Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com







Pièce jointe