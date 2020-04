April 15, 2020 11:30 ET

Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Formanden gennemgik ledelsens beretning og oplyste, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020. Ledelsens beretning og årsrapporten for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

De af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 6 stk. 9 blev vedtaget af generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Til bestyrelsen genvalgtes Niels-Ulrik Mousten, Jesper Lau Hansen, Tine Roed og Anne Hasløv Stæhr.

Ernst & Young P/S genvalgtes som revisor for foreningen.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

