Rueil-Malmaison, le 15 avril 2020

VINCI Airports – trafic du premier trimestre 2020

Recul marqué du trafic passagers du réseau VINCI Airports au cours du 1er trimestre 2020 (-20,9 %), conséquence de la crise du Covid-19 :

Plateformes du Japon et du Cambodge touchées dès janvier par la baisse des échanges avec la Chine et la Corée du Sud

Extension de la baisse de trafic aux autres aéroports en mars à la suite de la généralisation des mesures restrictives dans de nombreux pays

Trafic désormais très réduit dans les aéroports du réseau, dont l’activité se limite essentiellement aux services publics, sanitaires et logistiques

Après une performance solide en janvier 2020 (croissance de 2,1 % du trafic passagers) dans la continuité de la fin de l’exercice précédent, le trafic s’est contracté en février (-5,0 %) en raison de la baisse de la demande en Asie. Il a ensuite été fortement pénalisé en mars (-55,7 %) par la mise en place de dispositifs de restriction des déplacements dans de nombreux pays (mises en quarantaine, confinements des populations, fermetures de frontières) afin de limiter la propagation de la pandémie. La baisse a été particulièrement prononcée fin mars, avec un trafic très faible sur certains aéroports du réseau. Le début du mois d’avril se poursuit sur la même tendance.



Au global, le trafic passagers du 1er trimestre 2020 affiche une baisse de 20,9 % par rapport à celui du 1er trimestre 2019, avec un total de 45,3 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau VINCI Airports.1

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale, un plan de réduction des dépenses opérationnelles et d’aménagement des investissements a été engagé par VINCI Airports sur l’ensemble de ses plateformes, dans le respect des obligations contractuelles, réglementaires et des décisions gouvernementales.

Par ailleurs, le réseau de VINCI Airports a été fortement mobilisé pour les rapatriements de personnes souhaitant rentrer dans leur pays de résidence. VINCI Airports met également à contribution ses infrastructures, ses équipements et ses compétences au service des structures en charge de la gestion de la crise, notamment pour le transport sanitaire de patients atteints du Covid-19 ou pour l’acheminement de matériel médical. Des actions de solidarité ont aussi été engagées par les aéroports en direction des services hospitaliers, des passagers ou des partenaires commerciaux.

En Asie :

Au Japon , un ralentissement important du trafic chinois a été observé dès janvier, puis du trafic sud-coréen en février. Sur l’ensemble du trimestre, le trafic passagers des trois aéroports de la région du Kansai recule de 31,0 %. On note une meilleure résistance du trafic dans les deux aéroports d’Osaka-Itami (-18,2 %) et Kobe (-9,0 %) grâce à la demande domestique.



, un ralentissement important du trafic chinois a été observé dès janvier, puis du trafic sud-coréen en février. Sur l’ensemble du trimestre, le trafic passagers des trois aéroports de la région du Kansai recule de 31,0 %. On note une meilleure résistance du trafic dans les deux aéroports d’Osaka-Itami (-18,2 %) et Kobe (-9,0 %) grâce à la demande domestique. Au Cambodge, le trafic passagers des trois plateformes de VINCI Airports affiche un recul de 41,5 % sur le trimestre. Les aéroports de Siem Reap et Sihanoukville, plus exposés à la demande chinoise, sont plus touchés que celui de Phnom Penh.

En Europe :

Après des mois de janvier (+6,9 %) et février (+10,1 %) toujours bien orientés, les dix aéroports du Portugal ont vu leur trafic passagers fortement ralentir à partir du 15 mars pour afficher une baisse de 15,3 % sur l’ensemble du trimestre. Le trafic résiste mieux à Lisbonne, qui bénéficie de la diversité de ses faisceaux, comparativement à celui de Faro, pénalisé par la baisse du marché touristique.



ont vu leur trafic passagers fortement ralentir à partir du 15 mars pour afficher une baisse de 15,3 % sur l’ensemble du trimestre. Le trafic résiste mieux à Lisbonne, qui bénéficie de la diversité de ses faisceaux, comparativement à celui de Faro, pénalisé par la baisse du marché touristique. Au Royaume-Uni , l’aéroport de Londres Gatwick voit son trafic passagers reculer de 22,5 % au 1 er trimestre 2020. Après avoir été pénalisé en février par les tempêtes Ciara (plus de 400 vols annulés le 9 février), Dennis et Jorge, le trafic a subi, le même mois, les premiers effets de la crise sanitaire avec la suspension des liaisons avec l’Italie du nord. L’aéroport de Belfast International a subi une baisse du trafic de même ampleur.



, l’aéroport de Londres Gatwick voit son trafic passagers reculer de 22,5 % au 1 trimestre 2020. Après avoir été pénalisé en février par les tempêtes Ciara (plus de 400 vols annulés le 9 février), Dennis et Jorge, le trafic a subi, le même mois, les premiers effets de la crise sanitaire avec la suspension des liaisons avec l’Italie du nord. L’aéroport de Belfast International a subi une baisse du trafic de même ampleur. En France , le trafic des plateformes gérées par VINCI Airports se replie de 18,9 % au 1 er trimestre 2020, sous l’effet principal des mesures de confinement généralisé mises en place à partir du 17 mars. Dans ce contexte difficile, la baisse a pu être limitée à Nantes (-10,0 %) grâce à la forte croissance enregistrée en début d’année, conséquence notamment de l’ouverture d’une base easyJet en 2019 et du dynamisme de Volotea. Les Aéroports de Lyon, de leur côté, affichent un trafic en repli de 20,7 %.



, le trafic des plateformes gérées par VINCI Airports se replie de 18,9 % au 1 trimestre 2020, sous l’effet principal des mesures de confinement généralisé mises en place à partir du 17 mars. Dans ce contexte difficile, la baisse a pu être limitée à Nantes (-10,0 %) grâce à la forte croissance enregistrée en début d’année, conséquence notamment de l’ouverture d’une base easyJet en 2019 et du dynamisme de Volotea. Les Aéroports de Lyon, de leur côté, affichent un trafic en repli de 20,7 %. En Serbie, l’aéroport de Belgrade, tiré par le dynamisme d’Air Serbia sur les marchés internationaux, avait bien commencé l’année (hausses du trafic de 16,1 % en janvier et de 13,0 % en février). Le ralentissement du trafic en mars puis la fermeture totale de l’aéroport aux vols commerciaux sur décision administrative le 26 mars expliquent la baisse de 10,8 % du trafic passagers sur l’ensemble du trimestre.

Dans les Amériques :

En République dominicaine , malgré un bon début d’année (trafic en hausse de 12,4 % en janvier et de 10,2 % en février), le trafic a reculé de 6,5 % sur l’ensemble du trimestre. Cette baisse est la conséquence de la décision gouvernementale de fermer les frontières du pays à partir du 19 mars.



, malgré un bon début d’année (trafic en hausse de 12,4 % en janvier et de 10,2 % en février), le trafic a reculé de 6,5 % sur l’ensemble du trimestre. Cette baisse est la conséquence de la décision gouvernementale de fermer les frontières du pays à partir du 19 mars. Au Brésil , le début d’année 2020 a confirmé la reprise du trafic à Salvador après la faillite de la compagnie Avianca Brazil intervenue en mai 2019. Le développement dans le pays du Covid-19 courant mars a néanmoins entraîné une baisse du trafic de 9,4 % au 1 er trimestre 2020.



, le début d’année 2020 a confirmé la reprise du trafic à Salvador après la faillite de la compagnie Avianca Brazil intervenue en mai 2019. Le développement dans le pays du Covid-19 courant mars a néanmoins entraîné une baisse du trafic de 9,4 % au 1 trimestre 2020. Au Chili, le trafic passagers s’est contracté de 12,5 % au 1er trimestre 2020, conséquence, à la fois, du climat social dégradé depuis fin 2019 et de la propagation, en mars, du Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières le 18 mars.

Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports et directeur général de VINCI Concessions, a déclaré : « La crise que notre industrie traverse est sans précédent, par son intensité et son ampleur. Dans ce contexte très difficile, chacun de nos aéroports peut s’appuyer sur un soutien sans faille de l’ensemble de notre réseau pour être plus fort et plus réactif face à cette crise et préparer au mieux, avec l’ensemble des parties prenantes du secteur aérien, la reprise d’activité le moment venu ».

1 Données à 100% estimées au 15 avril 2020. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine

www.vinci-airports.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2020

I. Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2020 Var. T1 2020 / T1 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 5 408 -13,5 % 30 327 +3,6 % Porto (OPO) 100 2 198 -15,7 % 12 696 +4,4 % Faro (FAO) 100 762 -24,8 % 8 758 -0,4 % Madeire 100 613 -16,1 % 3 252 -3,7 % Açores 100 343 -15,9 % 2 398 +2,3 % TOTAL 9 325 -15,3 % 57 432 +2,6 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 7 500 -22,5 % 44 394 -4,4 % Belfast (BFS) 100 1 016 -24,3 % 5 958 -7,3 % TOTAL 8 516 -22,7 % 50 352 -4,8 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 4 819 -39,4 % 28 767 -2,1 % Itami (ITM) 40 3 143 -18,2 % 15 828 -2,8 % Kobé (UKB) 40 710 -9,0 % 3 293 +3,2 % TOTAL 8 673 -31,0 % 47 887 -2,0 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 115 -12,5 % 23 772 -0,9 % TOTAL 6 115 -12,5 % 23 772 -0,9 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 034 -20,7 % 11 225 -0,5 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 125 -10,0 % 7 102 +11,8 % Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 5 -9,2 % 19 -7,7 % Rennes Bretagne (RNS) 49 110 -38,5 % 783 -11,5 % Dinard Bretagne (DNR) 49 10 -10,8 % 95 -9,7 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 204 -11,2 % 282 -14,8 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 104 -35,6 % 147 -28,4 % Toulon Hyères (TLN) 100 63 -40,1 % 465 -21,0 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 75 -19,0 % 414 -4,0 % TOTAL 3 730 -18,9% 20 531 +1,7 % En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2020 Var. T1 2020 / T1 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 1 086 -31,2 % 5 536 -1,8 % Siem Reap (REP) 70 617 -53,4 % 3 220 -25,6 % Sihanoukville (KOS) 70 181 -43,5 % 1 541 +85,0 % TOTAL 1 885 -41,5 % 10 296 -4,7 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 650 -15,0 % 3 173 +2,7 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 048 -13,4 % 5 746 +8,1 % Atlantic City (ACY) MC* 269 -15,9 % 1 084 -7,6 % TOTAL 1 967 -14,3 % 10 003 +4,5 % Brésil Salvador (SSA) 100 2 014 -9,4 % 7 575 -6,6 % TOTAL 2 014 -9,4 % 7 575 -6,6 % Serbie Belgrade (BEG) 100 923 -10,8 % 6 047 +6,5 % TOTAL 923 -10,8 % 6 047 +6,5 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 007 -2,2 % 4 493 +13,1 % Puerto Plata (POP) 100 286 -17,2 % 802 -9,4 % Samana (AZS) 100 55 -19,3 % 157 -10,7 % La Isabela (JBQ) 100 18 -2,8 % 84 +42,7 % TOTAL 1 366 -6,5 % 5 536 +8,6 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 345 -13,7 % 2 222 +1,5 % TOTAL 345 -13,7 % 2 222 +1,5 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 428 -4,6 % 1 203 +3,2 % TOTAL 428 -4,6 % 1 203 +3,2 % *MC : Management Contract Total VINCI Airports 45 287 -20,9 % 242 858 -0,7 %





II. Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2020 Var. T1 2020 / T1 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 42 476 -10,5 % 212 729 -0,7 % Porto (OPO) 100 18 233 -10,6 % 94 372 +1,4 % Faro (FAO) 100 5 728 -20,6 % 57 298 -1,2 % Madeire 100 5 049 -16,0 % 25 106 -7,4 % Açores 100 4 754 -13,2 % 28 776 +0,3 % TOTAL 76 258 -11,9 % 418 385 -0,7 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 50 130 -18,1 % 269 548 -4,3 % Belfast (BFS) 100 8 976 -20,9 % 46 789 -6,8 % TOTAL 59 106 -18,6 % 316 337 -4,7 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 39 187 -21,5 % 196 021 +3,4 % Itami (ITM) 40 32 893 -3,0 % 137 429 -0,6 % Kobé (UKB) 40 8 537 +20,2 % 32 825 +11,3 % TOTAL 80 617 -11,4 % 366 275 +2,5 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 39 112 -11,8 % 151 981 -2,0 % TOTAL 39 112 -11,8 % 151 981 -2,0 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 23 846 -17,4 % 117 371 -5,0 % Nantes Atlantique (NTE) 85 10 941 -11,2 % 61 833 +4,5 % Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 474 +3,5 % 1 667 +0,0 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 809 -40,6 % 11 966 -9,8 % Dinard Bretagne (DNR) 49 119 -24,2 % 1 222 -15,4 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 478 -6,3 % 3 704 -9,1 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 3 672 -16,5 % 6 125 -11,3 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 250 -23,3 % 10 732 -6,5 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 838 -18,9 % 8 707 -6,9 % TOTAL 46 427 -16,8 % 223 327 -3,3 %

Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2020 Var. T1 2020 / T1 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 11 847 -14,5 % 54 004 +1,4 % Siem Reap (REP) 70 7 465 -39,5 % 34 878 -19,2 % Sihanoukville (KOS) 70 2 469 -29,9 % 16 773 +71,9 % TOTAL 21 781 -26,7 % 105 655 -0,5 % États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 445 -6,8 % 23 971 +6,7 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 30 913 -6,9 % 144 190 +8,5 % Atlantic City (ACY) MC* 2 148 -3,4 % 8 033 -4,3 % TOTAL 38 506 -6,7 % 176 194 +7,6 % Brésil Salvador (SSA) 100 19 774 -6,7 % 76 869 -5,2 % TOTAL 19 774 -6,7 % 76 869 -5,2 % Serbie Belgrade (BEG) 100 12 362 -8,9 % 69 158 +2,1 % TOTAL 12 362 -8,9 % 69 158 +2,1 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 9 885 -3,2 % 42 984 +9,7 % Puerto Plata (POP) 100 1 849 -21,2 % 5 707 -11,1 % Samana (AZS) 100 362 -26,1 % 1 188 -14,3 % La Isabela (JBQ) 100 2 065 -20,6 % 8 998 -0,3 % TOTAL 14 201 -9,9 % 59 047 +4,4 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 2 545 -5,6 % 14 036 +1,8 % TOTAL 2 545 -5,6 % 14 036 +1,8 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 358 -6,8 % 13 642 +2,6 % TOTAL 4 358 -6,8 % 13 642 +2,6 % *MC : Management Contract Total VINCI Airports 415 047 -13,4 % 1 990 906 -0,4 %

