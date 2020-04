April 15, 2020 11:45 ET

April 15, 2020 11:45 ET

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 avril 2020

CATANA GROUP





1er semestre 2019 - 2020

Nouvelle forte hausse des ventes de bateaux neufs : + 34 %

Un plébiscite commercial fort avant d’affronter les conséquences du COVID-19

Vers un exercice probablement stable par rapport à 2019

En milliers d’euros CA S1 2019/2020 CA S1 2018/2019 BATEAUX 39 905 30 189 Brokerage et divers 1 964 1 648 Ventes de reprises (occasion) 50 335 Bateaux neufs 37 891 28 206 SERVICES 1 810 2 615 TOTAL 41 715 32 804

Poursuivant sa dynamique, CATANA GROUP affiche un premier semestre solide (+ 27 %) grâce à la dynamique des ventes de bateaux neufs (+ 34 %). Avant d’aborder une situation de marché très difficile liée au COVID-19, ce semestre confirme l’excellent positionnement des gammes du Groupe.

La gamme BALI (+ 34 %) continue à surperformer le marché

Dans un premier semestre où se concentrent l’essentiel des salons nautiques mondiaux, CATANA GROUP a de nouveau été omniprésent sur chacun d’entre eux, démontrant encore un peu plus l’attractivité et l’innovation de son offre produit.

Déjà portée par l’excellente dynamique des modèles voiles (BALI 4.1, BALI 4.3, BALI 4.5, BALI 5.4) et moteur (BALI 4.3 MY), l’activité de ce premier semestre a commencé à bénéficier en fin de période des premières facturations du nouveau BALI 4.8, en attendant celles du nouveau BALI CATSPACE à partir du second semestre.

Dans ce cadre, les ventes de bateaux neufs affichent déjà un niveau d’activité élevé (38 M€) en hausse de 34 %. Ce plébiscite commercial confirme que CATANA GROUP continue à surperformer son marché sur ce premier semestre grâce aux nombreuses innovations de sa gamme BALI, qui dispose encore par ailleurs de potentiels de développement très forts.

Le pôle SERVICES , essentiellement porté par la filiale PORT PIN ROLLAND à Saint-Mandrier (83) affiche un premier semestre en retrait par rapport en 2018/2019 mais dans sa partie de saison la moins favorable.

Conséquences COVID-19 : vers un exercice globalement stable par rapport à 2019

La crise sanitaire du COVID-19 a plongé le monde dans une dépression globale sans précédent.

Comme la plupart des secteurs industriels, CATANA GROUP a dû se résoudre à stopper dès le 16 mars les fabrications de ses usines françaises puis un peu plus tard, celles de son usine tunisienne sur décision gouvernementale.

Du côté de la clientèle, les mesures de confinement, de fermeture des ports et des frontières gèlent actuellement une grande partie des livraisons tandis que l’ensemble du secteur de la location se prépare déjà à une saison 2020 très difficile.

Si peu à peu, les conditions de réouvertures des usines devraient se dessiner dans les prochaines semaines, il est difficile d’avoir à ce jour une vision claire des conséquences à court terme sur les commandes en cours (annulation, report).

Dans un marché des multicoques en grande partie orienté vers les professionnels de la location, touchés actuellement en plein cœur, il sera par ailleurs probablement nécessaire de retenir aussi souvent que possible une approche partenariale et responsable de cette situation entre les chantiers et les loueurs

Dans ce cadre, la forte croissance 2019/2020 qui était actée dans les carnets de commandes du Groupe, est évidemment remise en cause par cette crise sanitaire, l’hypothèse d’un exercice 2019/2020 globalement stable par rapport à 2018/2019 étant à ce jour d’actualité.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr Tel : 05 46 00 87 41 Tel : 01 75 77 54 65

Pièce jointe