COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 avril 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mars 2020

En mars 2020, le trafic total du Groupe ADP(1)(2) est en baisse de 28,2 % par rapport au mois de mars 2019, avec 12,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 58,5 % par rapport au mois de mars 2019 avec 3,6 millions de passagers accueillis, dont 2,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 58,5 %) et 1,1 million à Paris-Orly (- 58,7 %). À Paris-Charles de Gaulle, depuis le 30 mars 2020, seuls les terminaux A, C, 2E Hall K et 2F sont ouverts afin d'opérer l'ensemble des vols commerciaux. Le trafic commercial à Paris-Orly est suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, seulement trois aéroports de TAV Airports sont ouverts aux vols commerciaux, et ceci partiellement (Ankara, Antalya et Izmir). Les autres aéroports du groupe, à l'exception de l'aéroport de Liège, sont soit fermés soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles.

Pour Paris Aéroport :

En mars 2020, le trafic international (hors Europe) est en recul (- 52,6 %) du fait d'une décroissance sur les faisceaux suivants : Asie-Pacifique (- 69,7 %), Moyen-Orient (- 56,3 %), Amérique du Nord (- 55,2 %), Afrique (- 50,1 %), Amérique Latine (- 39,9 %) et DOM-COM (- 34,6 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 64,4 % et le trafic France est en décroissance de 58,3 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 53,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 27,3 %, en hausse de 3,5 points par rapport à mars 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP(1)(2) est en baisse de 10,1 % avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis et le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 20,9 % avec un total de 18,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance à Paris Aéroport est en diminution de 19,3 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,4 %, en hausse de 0,7 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 79,0 % sur le mois de mars 2020 et en baisse de 63,2 % depuis le début de l'année(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 22,5 % depuis le début de l’année(1). Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 41,6 % sur le mois de mars 2020 et en décroissance de 12,5 % depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 63,1 % sur le mois de mars 2020 et en décroissance de 21,1 % depuis le début de l'année.

Trafic du groupe @100% sans prendre en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic groupe à 100% est en baisse de 44,3 % en mars 2020 et de 31,2 % sur les trois premiers mois de l'année. Trafic du groupe intégrant le trafic @100% depuis le 1er mars 2020 des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et de Mactan-Cebu International Airport, suite à la signature d'un accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% de GMR Airports (voir le communiqué de presse du 20 février 2020. Hors intégration des aéroports de GMR Airports en mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 56,3 % en mars 2020 et de 20,1 % sur les trois premiers mois de l'année.

Passagers Mars 2020 Var. 20/19 Jan.- Mars 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 2 501 016 - 58,5 % 13 092 562 - 20,5 % 72 777 166 - 0,4 % Paris-Orly 1 102 797 - 58,7 % 5 661 945 - 22,0 % 30 259 458 - 8,8 % Total Paris Aéroport 3 603 813 - 58,5 % 18 754 507 - 20,9 % 103 036 624 - 3,0 % Santiago du Chili 1 266 791 - 41,6 % 6 115 222 - 12,5 % 23 757 183 - 0,9 % Amman 249 445 - 63,1 % 1 518 069 - 21,1 % 8 517 732 - 0,2 % Antalya 572 530 - 48,9 % 2 358 845 - 15,9 % 35 269 203 + 10,1 % Ankara 556 739 - 53,6 % 2 522 035 - 28,5 % 12 689 227 - 19,8 % Izmir 503 048 - 47,3 % 2 185 366 - 21,7 % 11 780 247 - 10,1 % Bodrum 53 823 - 47,4 % 219 629 - 23,5 % 4 277 281 + 3,5 % Gazipaşa Alanya 18 469 - 48,5 % 78 369 - 22,4 % 1 079 715 - 9,9 % Médine 189 680 - 75,4 % 1 711 074 - 17,3 % 8 024 813 - 1,3 % Tunisie 25 579 - 70,9 % 130 139 - 40,7 % 2 951 334 + 15,5 % Géorgie 86 712 - 74,1 % 526 252 - 38,5 % 3 980 704 - 11,5 % Macédoine 79 479 - 54,7 % 430 187 - 10,5 % 2 626 960 + 10,6 % Zagreb (2) 97 063 - 58,3 % 484 334 - 20,0 % 3 314 536 - 1,2 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) 2 183 122 - 56,5 % 10 646 230 - 22,5 % 85 994 020 - 1,4 % Istanbul Atatürk (1) 0 N/A 0 N/A 6 228 503 N/A Total TAV Airports (1) 2 183 122 - 79,0 % 10 646 230 - 63,2 % 92 222 523 - 40,4 %

Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Mars 2020 Var. 20/19 Jan.-Mars 2020 Var.20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 22 996 - 42,0 % 95 633 - 14,6 % 481 794 - 0,7 % Paris-Orly 9 365 - 48,2 % 41 270 - 18,3 % 209 091 - 8,6 % Total Paris Aéroport 32 361 - 43,9 % 136 903 - 15,8 % 690 885 - 3,2 % Santiago du Chili 9 003 - 34,1 % 39 116 - 9,9 % 152 933 - 0,8 % Amman 2 905 - 52,9 % 14 792 - 16,6 % 76 786 - 1,6 % Antalya 4 670 - 36,4 % 16 741 - 12,9 % 201 188 + 10,1 % Ankara 4 509 - 43,7 % 17 797 - 24,6 % 84 426 - 19,0 % Izmir 3 822 - 35,1 % 14 889 - 15,2 % 74 881 - 8,5 % Bodrum 391 - 42,8 % 1 469 - 24,9 % 27 703 + 3,8 % Gazipaşa Alanya 164 - 43,1 % 654 - 17,2 % 7 195 - 8,6 % Médine 1 960 - 62,0 % 12 329 - 14,7 % 58 478 - 2,8 % Tunisie 261 - 63,0 % 1 154 - 38,3 % 18 235 + 9,6 % Géorgie 1 360 - 59,8 % 6 000 - 34,7 % 38 948 - 14,0 % Macédoine 866 - 41,5 % 3 773 - 6,7 % 21 528 + 8,9 % Zagreb 2 310 - 31,2 % 8 437 - 8,6 % 44 271 + 0,5 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) 20 313 - 44,0 % 83 243 - 18,3 % 576 853 - 2,1 % Istanbul Atatürk (1) N/A N/A N/A N/A 43 493 N/A Total TAV Airports 20 313 - 72,0 % 83 243 - 59,7 % 620 346 - 40,4 %

(1) Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Mars 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 58,3 % 15,7 % - 21,1 % 15,5 % Europe - 64,4 % 36,5 % - 23,8 % 40,1 % Autre International



dont - 52,6 % 47,8 % - 18,1 % 44,4 % Afrique - 50,1 % 14,3 % - 16,7 % 12,7 % Amérique du Nord - 55,2 % 10,1 % - 16,0 % 9,6 % Amérique Latine - 39,9 % 5,0 % - 13,8 % 4,1 % Moyen-Orient - 56,3 % 5,9 % - 16,5 % 5,9 % Asie-Pacifique - 69,7 % 4,9 % - 34,4 % 5,9 % DOM-COM - 34,6 % 7,6 % - 7,9 % 6,1 % Total Paris Aéroport - 58,5 % 100 % - 20,9 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mars 2020 Var. 20/19 Jan.- Mars 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 466 101 - 53,7 % 2 352 760 - 19,3 % Taux de correspondance 27,3 % + 3,5 pt 25,4 % + 0,7 pt Taux de remplissage 64,4 % - 22,8 pt 79,0 % - 5,3 pt

(1) Passagers au départ

Nota bene : il est noté qu'entre le 1er et le 14 avril 20201, la baisse estimée du trafic passagers et du nombre de mouvements d'avions s'est accélérée sur les plates-formes parisiennes, avec des évolutions respectives estimées de - 98,0 % et de - 93,8 %.

1 Sources : TARMAC du 1er au 4 avril 2020, SARIA du 5 au 14 avril 2020





