TORONTO, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

À la suite d’assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui ont eu lieu aujourd’hui, Placements AGF Inc. (PAGFI) a annoncé que les fusions de fonds suivantes ont été approuvées :



La Catégorie Croissance asiatique AGF avec la Catégorie Marchés émergents AGF; cette fusion entraînera une incidence fiscale.



Le fonds équilibré des marchés émergents AGF avec le Fonds équilibré stratégique mondial AGF; cette fusion entraînera une incidence fiscale.



Le Fonds d’obligations mondiales AGF avec le Fonds d’obligations à rendement global AGF; cette fusion donnera lieu à un report d’impôt.



Le Fonds de revenu ciblé AGF avec le Portefeuille Éléments Rendement AGF; cette fusion donnera lieu à un report d’impôt.



Le Fonds de revenu tactique AGF avec le Fonds de revenu stratégique AGF; cette fusion donnera lieu à un report d’impôt.

Les fusions auront lieu vers le 15 mai 2020.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 34 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».



Le terme « AGF » peut faire référence à l’une ou à plusieurs des filiales directes ou indirectes de La Société de Gestion AGF Limitée, ou à l’ensemble de ces sociétés. Ce terme est utilisé pour des raisons pratiques et ne désigne pas en particulier l’une des différentes sociétés; chacune d’entre elles gère ses propres activités.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Placements AGF Inc. (PAGFI) est une filiale d'AGF. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.

