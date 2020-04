EL SEGUNDO, Californie, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de JES3plus™ V1R0, la première version de son produit dérivé basé sur le sous-système de spooling z/OS JES3 d'IBM. En octobre 2019, Phoenix Software avait obtenu la licence du code source relatif au JES3, offrant une solution aux clients souhaitant rester sur le JES3.



Cette version initiale est une solution au branchement compatible qui fonctionne de la même façon que le z/OS JES3 V2R4 à presque tous les égards. Cela signifie que :

Les sorties d'utilisateur devraient continuer à fonctionner de la même manière

Les modifications du code source (le cas échéant) devraient continuer à fonctionner de la même manière

L'automatisation des messages devrait continuer à fonctionner de la même manière

Les commandes opérateur devraient continuer à fonctionner de la même manière

La configuration des tâches, appareils et filigranes des bandes devraient continuer à fonctionner de la même manière

Les interactions de partenaires NJE et RJP avec vos systèmes ne devraient pas être modifiées

DevTest et JCL de production JCL devraient continuer à fonctionner de la même manière

Les procédures de contrôle de production devraient continuer à fonctionner de la même manière

Les scripts de post-traitement en sortie devraient continuer à fonctionner de la même manière

Les caractéristiques de performances souvent supérieures de JES3 ne devraient pas être modifiées

« Aujourd'hui marque une étape réjouissante pour la communauté JES3 », a déclaré Ed Jaffe, directeur technologique de Phoenix Software International. « JES3plus V1R0 fonctionne actuellement dans des environnements de test de toutes tailles dans le monde entier et, au nom de tous chez Phoenix Software, je souhaite remercier nos premiers clients et nos partenaires ISV qui ont permis la réussite de ce lancement. Nous espérons profiter pendant de nombreuses années d'un partenariat fructueux au fil de ce parcours unique.

Les organisations souhaitant passer de JES3 d'IBM à JES3plus de Phoenix Software seront en mesure d'installer JES3plus dans le même sysplex/JESplex que leur installation JES3 actuelle, permettant ainsi une migration triviale quelles que soient les complexités d'implémentation ou d'environnement. JES3plus V1R0 fonctionne avec toutes les versions z/OS prises en charge par IBM et peut être installé avec une installation SMP/E classique ou une gestion logicielle z/OSMF.

JES3plus prend en charge les produits ISV (Independent Software Vendor) qui interagissent avec la technologie JES3. Les produits ISV devraient continuer à fonctionner tout de suite avec JES3plus V1R0 sans changements. Phoenix Software a établi un programme partenaire pour permettre aux ISV de maintenir la prise en charge par JES3plus de leurs produits à l'avenir.

Le lancement de JES3plus coïncide avec l'introduction d'un portail sécurisé de prise en charge Phoenix Software qui fournit aux clients une passerelle pratique avec laquelle ils peuvent ouvrir, examiner et mettre à jour les cas de prise en charge ; créer et télécharger un certificat d'identité x.509 personnalisé et effectuer d'autres tâches de soutien. En outre, les clients pourront utiliser le nouveau serveur RECEIVE ORDER de Phoenix Software pour configurer une prestation de service automatique, sécurisée et corrective en permanence de JES3plus ainsi que la solution de gestion JES de Phoenix Software, (E)JES.

Phoenix Software poursuivra les améliorations fonctionnelles apportées à JES3plus cette année avec une prestation continue. La deuxième version, prévue pour 2021, initiera le même calendrier de publication annuel que les autres produits Phoenix Software. À partir de la version 2021 de JES3plus, les mises à jour annuelles auront lieu en septembre afin de garantir la prise en charge dès le premier jour des nouvelles versions z/OS, une fois qu'elles deviennent disponibles de façon générale.

Pour tout complément d'information sur l'offre de Phoenix Software, veuillez consulter le site www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

À propos de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., est une société de développement de logiciels de systèmes fournissant des applications logicielles avancées aux entreprises du monde entier. La société propose une large gamme de solutions aux défis professionnels modernes.

Contact auprès de la presse

news@phoenixsoftware.com

+1 310 338 0400