Rockwool International A/S

April 15, 2020 11:52 ET

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 18 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

15. april 2020

ROCKWOOL International A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 2/2020 har ROCKWOOL International A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 6. februar 2020 og til og med den 5. februar 2021. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 80 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 8. – 14. april 2020 er foretaget følgende køb:

Dato Antal A-aktier Gennemsnitlig købspris



A-aktier (DKK) Samlet beløb



A-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 10.197 13.439.172 8. april 2020 150 1.302,40 195.360 9. april 2020 0 10. april 2020 0 13. april 2020 0 14. april 2020 150 1.331,84 199.776 Akkumuleret under programmet (A-aktier) 10.497 13.834.308





Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 157.900 218.202.612 8. april 2020 2.500 1.309,60 3.274.000 9. april 2020 0 10. april 2020 0 13. april 2020 0 14. april 2020 2.000 1.347,84 2.695.680 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 162.400 224.172.292

ROCKWOOL International A/S ejer herefter 10.497 A-aktier og 239.369 B-aktier svarende til 1,14 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 8. – 14. april 2020 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Thomas Harder

Director, Group Treasury & Investor Relations

ROCKWOOL International A/S

+45 46 55 86 77

