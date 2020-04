Communiqué de presse

Paris, le 15 avril 2020 à 18h00 CET

Parrot va produire son prototype de drone de reconnaissance à courte portée pour le Département de la Défense aux États-Unis

Parrot, premier groupe de drones européen, a franchi une nouvelle étape dans le programme de drone SRR (Short Range Reconnaissance) de l’US Army.

Pour les dernières étapes de ce processus de sélection, Parrot participera à une évaluation opérationnelle pour appuyer la décision d’attribution de la production de l’US Army. En prévision d’une augmentation de la demande du Département de la Défense, Parrot commencera à produire les prototypes du drone dédié à ce programme aux États-Unis.

Le prototype final présenté par Parrot, conçu avec des composants soigneusement sélectionnés pour être conformes aux exigences élevées de l’armée et du gouvernement américain, a été approuvé pour entrer en production. C’est avec son partenaire NEOTech que Parrot s’associe pour finaliser la mise en place de sa chaîne de production aux États-Unis pour fabriquer le lot de prototypes de très haut standard qui seront livrés à l’US Army et à la DIU (Defense Innovation Unit) en juillet 2020.

L'assemblage final du prototype se fait également de manière très sécurisée et contrôlée avec l'installation au sein des sites de NEOTech de tous les logiciels développés par Parrot à Paris (France) garantissant ainsi la fiabilité du produit et de sa gestion des données.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la fabrication électronique, NEOTech est spécialisé dans les programmes de haute fiabilité, principalement dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense, les produits médicaux et l’industrie des hautes technologies.

NEOTech, qui dispose d’un groupe d’ingénieurs experts et de plusieurs sites de fabrication aux États-Unis, est reconnu pour son excellent service client et ses certifications industrielles spécifiques de haut niveau.

Cet accord de partenariat renforce la stratégie de développement de Parrot aux États-Unis grâce à une approche spécifique des secteurs de la Défense et de la Sécurité.

« Parrot est honoré de travailler avec le Département de la Défense des États-Unis sur ce projet hautement stratégique » déclare Laurent Rouchon, Vice-Président Sécurité et Défense chez Parrot. « Nous avons su répondre aux critères exigeants fixés au cours des 12 derniers mois pour l’élaboration du prototype et nous sommes impatients d’entrer dans cette phase finale et de lancer la production aux États-Unis. »

En avril 2019, l’US Army et la Defense Innovation Unit ont sélectionné Parrot et cinq autres fabricants de drones afin de développer des prototypes de drones de reconnaissance à courte portée à usage militaire. Parrot a donc développé un prototype de drone entre mai et novembre 2019, en axant ses efforts de recherche et développement à Paris sur la conception d'un drone dédié aux spécifications de l’US Army.

Un prototype a été finalisé en novembre 2019 et mis en test jusqu’en janvier 2020.

Les premiers résultats positifs ont encouragé Parrot à préparer cette phase d'industrialisation début 2020.

A propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Ses microdrones, reconnues pour leurs performances et leur robustesse, s'adressent à des usages grand public et professionnels. Le groupe dispose également d'un ensemble de solutions professionnelles avancées (drones, capteurs, logiciels) destinées aux entreprises, aux grandes sociétés et aux gouvernements. Ses solutions expertes sont principalement axées sur trois marchés verticaux : (i) l'agriculture, (ii) la cartographie 3D, la topographie et l'inspection, et (iii) la défense et la sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).

L’information financière est disponible sur http://corporate.parrot.com. Pour plus d’informations consultez : www.parrot.com et ses filiales www.pix4d.com , www.sensefly.com , www.micasense.com .

À propos de NEOTech

NEOTech combine les forces de trois grands fabricants sous contrat : NATEL, EPIC et OnCore. Grâce à sa position et à son expérience en tant que leader de l'industrie de la fabrication électronique, NEOTech se concentre sur les conceptions à faible et moyen volume et à mélange élevé pour les produits de haute complexité et de haute fiabilité, principalement dans les secteurs de la défense/aérospatiale, de l'industrie et de la médecine.

NEOTech offre un large éventail de services de conception et de fabrication, notamment : des services d'ingénierie du cycle de vie complet des produits, la fabrication et le test de produits microélectroniques, des produits d'interconnexion de câbles et de harnais, des services de fabrication de boîtiers complets et des services de réparation et d'exécution après-vente. NEOTech et ses plus de 3 800 employés se consacrent à la résolution de problèmes d'ingénierie difficiles, en fournissant aux clients des solutions électroniques de haute fiabilité et de grande qualité.

Basé à Chatsworth, CA, NEOTech possède des sites d'ingénierie et de fabrication en Californie, au Colorado, dans l'Illinois, au Massachusetts, au Nevada, en Ohio, au Mexique et en Chine. NEOTech détient et maintient des certifications spécifiques à l'industrie qui incluent ISO9001, AS9100, ISO13485, ISO14001 et MIL-PRF-38534.

Pour en savoir plus, visitez le site www.NEOTech.com

