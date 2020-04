COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Bonnet-de-Mure le 15/04/2020

Crise sanitaire COVID-19 :

Le Groupe INSTALLUX prend acte de l’évolution des marchés et met en œuvre les mesures requises pour limiter les effets de cette crise systémique.

En préambule de ce communiqué, le Groupe INSTALLUX, fidèle à ses valeurs, a pris toutes les mesures requises pour protéger la santé de ses salariés en France, en Espagne (2 sites) et au Moyen-Orient (1 site) et a décidé de fermer dès le 17/03/2020 à 12h tous ses sites industriels.

Les perspectives budgétaires 2020 seront bien évidemment affectées par l’impact de l’épidémie de Covid‐19 et ce sur l’ensemble des activités du Groupe. Cet impact, qu’il n’est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de l’étendue et de la durée de l’épidémie, des mesures de prévention et d’accompagnement décidées par les gouvernements français et espagnol, le maintien des conditions d’éligibilité des collaborateurs à l’activité partielle, la durée d’interruption des chantiers, les décisions de redémarrage des maîtrises d’ouvrage, maîtrises d’œuvre, fournisseurs, prestataires et sous-traitants, mais aussi de l’étendue et du calendrier d’éventuels plans de soutien à notre économie. La relance de la consommation par les particuliers fait également partie intégrante des interrogations légitimes qui nous animent.

En raison de ces incertitudes, le Groupe INSTALLUX suspend ses objectifs jusqu’à ce que la situation se clarifie.

Les sociétés du Groupe INSTALLUX se sont mobilisées pour assurer une reprise de l’activité partielle avec une relance progressive de la production afin d’aider ses clients à honorer les commandes prises avant l’épidémie et également relancer leur activité. Les contraintes drastiques et les plans d’actions pour assurer la sécurité de nos salariés auront forcément un impact sur notre rentabilité qu’il est à l’heure actuelle impossible de quantifier.

Des dispositions exceptionnelles ont été mises en place concernant les collaborateurs : déploiement du télétravail, mesures d’activité partielle et signature d’un accord collectif permettant la prise de congés par les salariés en période de confinement. Les dépenses sont gérées de manière stricte tout en veillant à préserver les projets essentiels et notre politique de respect de paiement de nos échéances vis-à-vis de nos fournisseurs qui fait partie de notre culture est respectée.

Cependant la visibilité pour les mois qui viennent est réduite et nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact sur nos performances au cours de cet exercice 2020.

Grace à un endettement inexistant, une trésorerie accumulée au fil des années, une gestion ayant depuis toujours fait ses preuves et surtout une implication forte de l’ensemble des salariés, nous sommes raisonnablement optimistes quant à notre capacité à traverser cet épisode qui s’annonce difficile pour tous.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres INSTALLUX.

