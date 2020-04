PARIS-LA DEFENSE, 15 AVRIL 2020 – Tarkett, un leader mondial de solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, a publié son rapport sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE), connu désormais sous le nom de «Déclaration de la Performance Extra-Financière» (DPEF). Entièrement audité par un organisme tiers indépendant, KPMG, ce rapport met en évidence l'engagement de Tarkett en matière d'économie circulaire et illustre les initiatives mises en place pour non seulement réduire son empreinte environnementale, mais également contribuer de manière positive aux défis sociétaux mondiaux. Télécharger le rapport RSE

“En 2019, nous avons lancé notre nouveau plan stratégique "Change to Win", qui place l'économie circulaire au cœur de notre stratégie » explique Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett.

« Chez Tarkett, nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer pour changer la donne dans notre industrie avec l'économie circulaire - un modèle vertueux pour faire face à la raréfaction des ressources et à l'urgence climatique. Je suis particulièrement fier de l’avancée majeure que nous avons réalisée l'année dernière pour recycler en intégralité les différents composants des dalles de moquette commerciale en Europe avec notre partenaire Aquafil.

L'économie circulaire est un défi majeur pour nous et pour l'ensemble du secteur de la construction notamment en matière d’éco-conception des produits et de services de recyclage. Je suis convaincu que l’engagement de l’ensemble des acteurs permettra d’accélérer la transition vers l’économie circulaire. La crise actuelle nous rappelle douloureusement la nécessité d’une économie plus inclusive et respectueuse des ressources, du climat et de la bio-diversité. »

Les chiffres clés RSE 2019 illustrent les progrès réalisés dans différents domaines, en comparaison avec les objectifs fixés pour 2020, 2025 ou 2030 (voir fichier PDF).

Etude de cas 2019 en faveur de l’économie circulaire :

Un partenariat innovant pour boucler la boucle du cycle de vie des dalles de moquette commerciale en Europe

En novembre 2019, Tarkett a réalisé une avancée majeure en faveur de l’économie circulaire en bouclant totalement la boucle du cycle de vie des dalles de moquette commerciale en Europe grâce à un partenariat inédit avec l’entreprise Aquafil. Cette avancée est le résultat d’une collaboration intense entre les deux entreprises depuis plusieurs années. Tarkett a également réalisé des investissements importants sur son site de production et son centre de recyclage de dalles de moquette de Tarkett à Waalwijk, aux Pays-Bas.

Le nouveau centre de recyclage permet désormais de générer deux flux de matériaux (la fibre et la sous-couche de dalles moquette), pour ensuite les recycler et les transformer en matières premières secondaires de haute qualité pour la production de nouvelles dalles de moquette. En effet, Tarkett a développé une technologie innovante permettant de séparer les deux principaux composants des dalles de moquette - la sous-couche et la fibre textile, tout en conservant une pureté de fil de plus de 95 %. Ce niveau de pureté est essentiel pour garantir que le fil de polyamide 6 (PA6) puisse être recyclé par Aquafil et transformé ensuite en fil de nylon régénéré ECONYL®.

La dalle de moquette composée d’une sous-couche EcoBase® et de fil de nylon PA6 est recyclable à 100 %. Par ailleurs, recycler les dalles de moquette composées d’une sous-couche EcoBase® et de fil ECONYL® permet de réduire les émissions de CO2 de 84 % par rapport à l’incinération1. Tarkett est ainsi le seul fabricant de moquettes en Europe à disposer de preuves vérifiées de la production en économie circulaire de dalles de moquette, comme l’attestent les Déclarations Environnementales Produits pour les dalles avec sous-couches EcoBase®.







1 Uniquement sur la base de l'étape de fin de vie au Centre de Recyclage des Moquettes de Tarkett, pour le même produit, vérifié en externe par Bureau Veritas

