马里兰州罗克维尔, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马里兰州罗克维尔, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发针对实体瘤和血液瘤的嵌合抗原受体（CAR）T细胞治疗的综合平台。该公司今天宣布，其题为《用于治疗结直肠癌的新型CoupledCAR®技术》的摘要已被接收。该摘要将在美国基因与细胞治疗学会（ASGCT）的第23届年会上以口头形式报告，本次年会将于2020年5月12-15日在网上举行。

“CoupledCAR®是斯丹赛自主研发的新型CAR-T平台技术，用于实体瘤治疗。在中国进行的CoupledCAR人体概念性验证试验中，多个适应症已经取得了令人鼓舞的疗效。我们还与FDA就我们的几种CoupledCAR®疗法在美国开展临床试验进行了新药研究申请（IND）前讨论”，斯丹赛创始人兼首席执行官肖磊博士说，“我们很高兴有机会在5月的ASGCT上与科学界分享我们的CoupledCAR®结肠直肠肿瘤项目的人体数据和其强大疗效。”

斯丹赛摘要的口头报告将在2020年5月15日星期五美国东部时间上午9:30以网络方式在临床试验聚焦研讨会上进行。更多信息见下。

用于治疗结直肠癌的新型CoupledCAR®技术

会议日期/时间：2020年5月15日，星期五，美国东部时间上午8:00 - 上午9:45

会议标题：临床试验聚焦研讨会

报告时间：美国东部时间上午9:30 - 上午9:45

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，致力于开发用于治疗实体瘤和血液瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤平台专有技术为基础。斯丹赛通过其位于上海的研发平台，使用CoupledCAR®技术进行了甲状腺癌、结肠癌和前列腺癌患者的人体概念性验证试验，疗效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014获得FDA新药研究审批后，斯丹赛正在启动旗下这一最先进项目的首次美国临床试验。ICTCAR014是基于斯丹赛专有的ArmoredCAR®血液瘤平台技术，是下一代靶向CD19的CAR-T疗法，其通过表达显性失活的PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014正在开发当中，用于治疗包含PD-L1阳性患者在内的复发性或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。如需获取更多信息，请访问www.ictbio.com。