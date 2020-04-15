馬里蘭州羅克維爾, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家臨床階段的生物技術公司，致力於開發針對實體瘤和血液瘤的嵌合抗原受體（CAR）T細胞治療的綜合平台。該公司今天宣佈，其題為《用於治療結直腸癌的新型CoupledCAR®技術》的摘要已被接收。該摘要將在美國基因與細胞治療學會（ASGCT）的第23屆年會上以口頭形式報告，本次年會將於2020年5月12-15日在網上舉行。

“CoupledCAR®是斯丹賽自主研發的新型CAR-T平台技術，用於實體瘤治療。在中國進行的CoupledCAR人體概念性驗證試驗中，多個適應症已經取得了令人鼓舞的療效。我們還與FDA就我們的幾種CoupledCAR®療法在美國開展臨床試驗進行了新藥研究申請（IND）前討論“，斯丹賽創始人兼首席執行官肖磊博士說，“我們很高興有機會在5月的ASGCT上與科學界分享我們的CoupledCAR®結腸直腸腫瘤項目的人體數據和其強大療效。”

斯丹賽摘要的口頭報告將在2020年5月15日星期五美國東部時間上午9:30以網絡方式在臨床試驗聚焦研討會上進行。更多信息見下。

用於治療結直腸癌的新型CoupledCAR®技術

會議日期/時間：2020年5月15日，星期五，美國東部時間上午8:00 - 上午9:45

會議標題：臨床試驗聚焦研討會

報告時間：美國東部時間上午9:30 - 上午9:45

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，致力於開發用於治療實體瘤和血液瘤的細胞免疫療法。斯丹賽正在與美國食品和藥物管理局（FDA）就其首個實體瘤CAR-T項目進行新藥研究申請（IND）前討論，這一項目以該公司的CoupledCAR®實體瘤平台專有技術為基礎。斯丹賽通過其位於上海的研發平台，使用CoupledCAR®技術進行了甲狀腺癌、結腸癌和前列腺癌患者的人體概念性驗證試驗，療效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014獲得FDA新藥研究審批後，斯丹賽正在啟動旗下這一最先進項目的首次美國臨床試驗。ICTCAR014是基於斯丹賽專有的ArmoredCAR®血液瘤平台技術，是下一代靶向CD19的CAR-T療法，其通過表達顯性失活的PD-1（dnPD-1）蛋白來阻斷癌細胞的免疫抑製作用。ICTCAR014正在開發當中，用於治療包含PD-L1陽性患者在內的復發性或難治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。如需獲取更多信息，請訪問www.ictbio.com。