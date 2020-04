April 15, 2020 15:52 ET

OTTAWA, 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada se réjouissent de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement fédéral d’une expansion de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour qu’y soient admissibles les personnes qui gagnent encore des revenus modérés.



« L’expansion de la PCU pour qu’y aient droit les personnes qui continuent à occuper des emplois précaires à faible revenu marque un progrès important », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Cette décision soulagera de nombreuses familles de travailleurs qui ont des difficultés et qui n’étaient pas visées par les soutiens antérieurs. Il y a lieu de remercier le NPD d’avoir aidé cet élargissement de la prestation d’urgence à voir le jour. »

Selon M. Yussuff, les paiements supplémentaires annoncés par le Premier ministre pour les travailleurs et travailleuses essentiels, y compris ceux qui fournissent des soins de longue durée, sont nécessaires.

Les personnes fournissant des soins de longue durée cumulent souvent les emplois à temps partiel dans différents établissements afin de gagner un revenu acceptable. Dans bien des cas, elles n’ont pas droit à des congés de maladie ou à quelque prestation que ce soit.

« La crise actuelle indique clairement que la valeur du personnel essentiel de notre société est grandement sous-estimée depuis trop longtemps », ajoute M. Yussuff. « Quand nous commencerons à relancer l’économie, nous devrons nous efforcer de rectifier les iniquités structurales de ce genre en matière de rémunération et de soutien. Nous devrons défendre les travailleuses et les travailleurs qui s’assurent que notre société continue à fonctionner pendant cette pandémie. »

L’expansion de la PCU englobe des soutiens pour des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses saisonniers, les Canadiennes et les Canadiens qui sont tombés en chômage avant la crise de la COVID-19 et les personnes qui ont épuisé leurs prestations d’AE.

« Nous continuerons à collaborer étroitement avec le gouvernement et les partis de l’opposition pour attirer l’attention sur les situations et les besoins des personnes travaillant dans différents secteurs et relever toute autre lacune », dit M. Yussuff.