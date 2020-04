CAMBRIDGE, Mass., 15 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), l’un des principaux marchés mondiaux de l’automobile, a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités de sécurité numériques pratiques dans le but d’aider les concessionnaires et les consommateurs pendant la COVID-19. Dans le cadre des restrictions actuelles causées par la COVID-19, la société offre désormais à ses concessionnaires abonnés des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada des moyens pour informer les acheteurs sur la façon dont ils peuvent communiquer et échanger en toute sécurité à propos des véhicules qu’ils souhaitent acheter.



Alors que les acheteurs se conforment à leurs règlements locaux pour mener des activités de vente au détail, la nouvelle gamme de fonctionnalités de recherche de CarGurus aidera ceux qui sont en mesure de faire l’achat d’un véhicule à le faire en toute sécurité. Pour les concessionnaires abonnés, les nouvelles fonctions de filtre de recherche et de description de véhicule peuvent être appliquées à leur inventaire sur CarGurus.com. Ces établissements concessionnaires peuvent choisir un ou l’ensemble des services suivants qu’ils sont en mesure de fournir aux acheteurs :

Prise de rendez-vous avec distanciation sociale : les concessionnaires peuvent fixer des rendez-vous avec les clients pour qu’ils se rendent à leur établissement concessionnaire à une heure précise afin d’assurer la distanciation sociale.

: les concessionnaires peuvent fixer des rendez-vous avec les clients pour qu’ils se rendent à leur établissement concessionnaire à une heure précise afin d’assurer la distanciation sociale. Rendez-vous virtuels : les acheteurs peuvent planifier une rencontre virtuelle avec un établissement concessionnaire pour effectuer une inspection virtuelle du véhicule.

: les acheteurs peuvent planifier une rencontre virtuelle avec un établissement concessionnaire pour effectuer une inspection virtuelle du véhicule. Achat sans contact : les acheteurs peuvent payer ou financer un véhicule à distance, par téléphone ou par courriel, et tous les documents leur seront livrés.

: les acheteurs peuvent payer ou financer un véhicule à distance, par téléphone ou par courriel, et tous les documents leur seront livrés. Essai gratuit à domicile : dans un rayon de 40 kilomètres (25 miles) maximum aux États-Unis et au Royaume-Uni ou dans un rayon d’environ 50 kilomètres au Canada, les véhicules peuvent être apportés à la résidence d’un client afin que celui-ci puisse les tester en toute sécurité sans engagement d’achat.

: dans un rayon de 40 kilomètres (25 miles) maximum aux États-Unis et au Royaume-Uni ou dans un rayon d’environ 50 kilomètres au Canada, les véhicules peuvent être apportés à la résidence d’un client afin que celui-ci puisse les tester en toute sécurité sans engagement d’achat. Dépôt à domicile gratuit : dans un rayon de 40 kilomètres (25 miles) maximum aux États-Unis et au Royaume-Uni ou dans un rayon d’environ 50 kilomètres au Canada, un concessionnaire livrera un véhicule et les documents associés aux clients qui s’engagent à l’acheter.

« Au cœur de notre activité, CarGurus est un partenaire de confiance pour les acheteurs et les concessionnaires, et cela reste vrai alors que nous naviguons tous dans ce nouvel environnement de COVID-19 », a déclaré Tom Caputo, chef de produit chez CarGurus. « Pour les acheteurs qui cherchent à acheter un véhicule et pour les établissements concessionnaires capables de rester ouverts, nous sommes là pour vous tous et nous nous efforçons de fournir les outils et les informations nécessaires à un achat sans contact sécuritaire. »

Ressources pour le concessionnaire :

Les concessionnaires qui souhaitent en savoir plus sur les fonctionnalités sans contact de CarGurus pour la COVID-19 peuvent communiquer avec leur représentant CarGurus, composer le 1-800-CARGURUS ou visiter les pages suivantes :

