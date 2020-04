April 15, 2020 19:01 ET

미국 캘리포니아주 엘세군도, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.은 IBM의 z/OS JES3 스풀링 서브시스템에 기반해 첫 출시하는 파생제품인 JES3plus™ V1R0의 일반 배포를 시작한다고 발표했다. Phoenix Software는 JES3을 유지하려는 고객들에게 솔루션을 공급할 수 있도록 2019년 10월 IBM과 JES3용 소스코드 라이선스를 제공하는 협약을 체결한 바 있다.



이번 초기 출시 버전은 플러그 호환성 솔루션으로 z/OS JES3 V2R4와 거의 모든 면에서 동일한 기능을 수행한다. 주요 내용은 다음과 같다:

사용자가 나가도 변동 없이 작업 수행 가능

소스 수정(필요할 경우) 이후에도 변동 없이 작업 수행 가능

메시지 자동화 이후에도 변동 없이 작업 수행 가능

오퍼레이터 커맨드 변동 없음

작업, 기기, 테이프용 하이 워터마크 셋업, 변동 없이 작동 가능

시스템 내에서 NJE와 RJP의 파트너 상호작용 변동 없음

DevTest 및 JCL 생성, 변동 없이 작동 가능

제작 컨트롤 절차, 변동 없이 작동 가능

아웃풋 후처리 스크립트 변동 없이 작동 가능

JES3의 우수한 성능 특성, 변동 없음

에드 제페(Ed Jaffe) Phoenix Software International 최고기술책임자는 “이번 출시는 JES3 커뮤니티에가 무척 기다려왔던 순간”이라면서 “JES3plus V1R0는 현재 전 세계 곳곳의 크고 작은 시험 환경에서 구동 중이다. 성공적인 출시를 지원해 준 초기 고객들과 ISV 파트너사에게 Phoenix Software를 대표해 감사의 뜻을 전한다. 이번 출시가 앞으로 수년 간 성공적인 파트너십으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.

IBM의 JES를 사용하다 Phoenix Software의 JES3plus로 변환하려는 기업들은 기존의 JES3 설치와 동일한 방식으로 sysplex/JESplex 내에서 설치하면 된다. 이를 통해 도입 과정이나 환경적 요인에 의해 발생하는 복잡성에 관계없이 간편하게 마이그레이션 할 수 있다. JES3plus V1R0는 IBM이 뒷받침하는 모든 z/OS의 지원을 받을 수 있으며 기존의 SMP/E나 z/OSMF Software Management를 사용해 설치할 수 있다.

JES3plus는 JES3 기술을 사용하는 독립 소프트웨어 개발 판매회사(ISV) 제품들을 지원한다. 따라서 ISV 제품은 별도의 변경 없이 즉각적으로 JES3plus V1R0를 구동할 수 있다. Phoenix Software는 ISV들이 지속적으로 자사 제품에 대한 JES3plus 지원을 유지할 수 있도록 파트너 프로그램을 구축했다.

이번 JES3plus 일반 배포는 보안성을 갖춘 Phoenix Software 지원 포털 공개와 함께 이루어진다. 지원 포털은 고객들이 지원 케이스를 오픈, 리뷰, 업데이트하고 개인화된 x.509 인증서를 생성, 다운로드할 수 있으며 다른 지원 작업을 진행할 수 있는 편리한 게이트웨이를 제공한다. 또한 고객들은 Phoenix Software의 새로운 RECEIVE ORDER 서버를 활용해 자동화되고 안전하며 지속적인 수리 서비스를 제공하는 JES3plus, 그리고 Phoenix Software의 JES 관리 솔루션인 (E)JES를 설치할 수 있다.

Phoenix Software는 지속적인 배포를 통해 올해 중으로 JES3plus의 기능성을 보강할 계획이다. 2021년으로 예정된 2차 출시는 Phoenix Software의 다른 제품들과 동일한 일정으로 진행된다. 새로운 z/OS 배포를 처음부터 지원하기 위해 2021년 JES3plus 출시를 기점으로 연례 업데이트는 9월에 실시된다.

Phoenix Software의 제품에 대한 자세한 정보는 www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm 에서 확인할 수 있다.

Phoenix Software International 개요

Phoenix Software International, Inc.은 시스템 소프트웨어 개발사로 전 세계 기업들을 대상으로 첨단 소프트웨어 애플리케이션을 공급한다. 당사는 각종 비즈니스 관련 과제에 대응하는 광범위한 솔루션을 제공하고 있다.