April 15, 2020 19:01 ET

EL SEGUNDO, Calif., April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan ketersediaan umum V1R0 JES3plus™, keluaran pertama bagi produk terbitan mereka berdasarkan subsistem penspulan JES3 z/OS IBM. Pada Oktober 2019, Phoenix Software telah melesenkan kod sumber untuk JES3, menawarkan penyelesaian kepada klien yang ingin kekal pada JES3.



Keluaran awal ini ialah penyelesaian yang serasi dengan pemalam yang berfungsi sama dengan V2R4 JES3 z/OS secara maya dari setiap segi. Ini bermakna:

Keluar pengguna seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Pengubahsuaian sumber (jika ada) seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Automasi mesej seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Perintah operator seharusnya tiada perubahan

Persediaan tera air tinggi kerja, peranti, dan pita seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Interaksi rakan kongsi NJE dan RJP dengan sistem anda seharusnya tiada perubahan

DevTest dan JCL pengeluaran seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Prosedur kawalan pengeluaran seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Skrip pascapemprosesan output seharusnya terus berfungsi tanpa perubahan

Ciri prestasi yang kerap unggul JES3 seharusnya tiada perubahan

“Hari ini menandakan detik mengujakan untuk komuniti JES3,” kata Ed Jaffe, Ketua Pegawai Teknologi di Phoenix Software International. “V1R0 JES3plus sedang berjalan dalam persekitaran ujian yang besar dan kecil di seluruh dunia dan, bagi pihak kami di Phoenix Software, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan awal kita dan rakan kongsi ISV yang membantu untuk menjayakan pelancaran ini. Kami menanti-nantikan kerjasama yang berjaya selama bertahun-tahun sementara perjalanan unik ini dirungkai."

Organisasi yang ingin berhijrah daripada JES3 IBM kepada JES3plus Phoenix Software akan dapat memasang JES3plus dalam sysplex/JESplex yang sama seperti pemasangan JES3 semasa mereka yang membenarkan penghijrahan mudah tanpa mengira kerumitan pelaksanaan atau persekitaran organisasi. V1R0 JES3plus disokong pada semua keluaran z/OS yang disokong oleh IBM dan dapat dipasang menggunakan pemasangan SMP/E tradisional atau Pengurusan Perisian z/OSMF.

JES3plus menyokong produk Vendor Perisian bebas (ISV) yang berantara muka dengan teknologi JES3. Produk ISV seharusnya berfungsi dengan V1R0 JES3plus dengan segera tanpa perubahan. Phoenix Software telah menubuhkan program rakan kongsi untuk membolehkan ISV mengekalkan sokongan JES3plus bagi produk mereka pada masa hadapan.

Pelancaran JES3plus bertepatan dengan pengenalan portal sokongan Phoenix Software selamat yang menyediakan get laluan mudah tempat mereka boleh membuka, menyemak dan mengemas kini kes sokongan; mencipta dan memuat turun sijil identiti x.509 yang diperibadikan; dan melakukan tugas sokongan lain. Selain itu, pelanggan akan dapat menggunakan pelayan RECEIVE ORDER baharu Phoenix Software untuk menyediakan penghantaran perkhidmatan pembetulan automatik, selamat, dan berterusan JES3plus serta penyelesaian pengurusan JES Phoenix Software, (E)JES.

Phoenix Software akan mula meningkatkan kefungsian JES3plus tahun ini melalui penghantaran berterusan. Keluaran kedua, yang dirancang untuk tahun 2021, akan memulakan jadual keluaran tahunan yang sama seperti produk Phoenix Software yang lain. Bermula dengan keluaran JES3plus pada tahun 2021, kemas kini tahunan akan berlaku pada bulan September untuk memastikan sokongan hari pertama bagi keluaran z/OS baharu apabila kemas kini tersedia secara umum.

Untuk maklumat lanjut tentang penawaran Phoenix Software, pergi ke www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

Perihal Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ialah syarikat pembangunan perisian sistem yang menyediakan aplikasi perisian lanjutan kepada perusahaan di seluruh dunia. Syarikat menawarkan pelbagai penyelesaian kepada cabaran perniagaan moden.

Maklumat Hubungan Akhbar:

news@phoenixsoftware.com

+1 310 338 0400