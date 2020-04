April 15, 2020 19:01 ET

加州埃尔塞贡多, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.今天宣布了JES3plus™ V1R0推出正式版本。这是该公司根据IBM的z/OS JES3假脱机子系统发布的首个衍生产品。 2019年10月,Phoenix Software授权了JES3的源代码,为希望保留JES3的客户提供了一个解决方案。



此初始版本是一个插接兼容解决方案,在几乎各个方面都与z/OS JES3 V2R4同样发挥功能。这意味着:

用户出口将保持不变

源修改(如有)将继续保持不变

消息自动化将保持不变

操作符命令将保持不变

作业、设备和磁带高水印设置将继续运行且保持不变

NJE及RJP与您系统的伙伴互动将会保持不变

DevTest和production JCL将会继续运行并保持不变

生产控制程序将继续保持不变

输出后期处理脚本将继续可用并保持不变

JES3通常优越的性能特性将保持不变

“今天,JES3社区经历了激动人心的时刻,”Phoenix Software Internationa首席技术官Ed Jaffe表示。“JES3plus V1R0目前正在世界各地不同规模的测试环境中运行,我谨代表Phoenix Software的每一个人,感谢我们的早期客户和ISV合作伙伴,是他们帮助这次启动取得了成功。随着这一独特历程不断展开,我们期待着未来多年的成功合作。”

组织如希望从IBM的JES3转向Phoenix Software的JES3plus,可以用与其现有JES3安装相同的sysplex/JESplex来安装JES3plus,这样无论其安装或环境复杂性如何,都可以实现较小规模的迁移。JES3plus V1R0在所有IBM支持的z/OS版本都得到支持,并能够通过传统的SMP/E安装或z/OSMF Software Management软件管理来安装。

JES3plus可支持与JES3技术联接的独立软件供应商(ISV)产品。ISV产品应能够即刻与JES3plus V1R0保持兼容而无需任何变更。Phoenix Software创建了一个合作伙伴项目,让ISV的未来产品能够继续获得JES3plus支持。

JES3plus的发布与一个安全的Phoenix Software支持门户网站的推出同时进行。这一门户网站为客户提供了便捷的入口,以打开、查看并更新支持案例;创建并下载个性化的x.509身份证书;以及执行其他支持任务。此外,客户将能够使用Phoenix Software新的RECEIVE ORDER服务器来设置自动、安全且持续的JES3plus纠正服务传递,以及Phoenix Software的JES管理解决方案,即:(E)JES。

Phoenix Software今年将通过持续交付开始对JES3plus进行功能增强。计划于2021年进行的第二次发布将启动与其他Phoenix Software产品相同的年度发布时间表。从2021年JES3plus发布开始,年度更新将于9月进行,以确保新的z/OS进入一般可用阶段后从第一天开始即可得到支持。

要了解Phoenix Software产品的更多资讯,请访问 www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.是一家系统软件开发公司,为全球各地的企业提供先进的软件应用。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。

