加州埃爾塞貢多, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 今日宣佈公開推出首個以 IBM 的 z/OS JES3 週邊設備聯機並行操作子系統為基礎的衍生產品 JES3plus™ V1R0。Phoenix Software 於 2019 年 10 月獲得 JES3 的源碼使用許可，為客戶提供繼續使用 JES3 的解決方案。



這個首次公開的版本是個外掛兼容解決方案，各方面的操作方式均與 z/OS JES3 V2R4 無異。這表示︰

使用者退出方式應無變更，並繼續操作如常

任何源碼（如有）更改應無變更，並繼續操作如常

自動化訊息應無變更，並繼續操作如常

操作員指令應無變更

工作、裝置，以及高水印帶設定應無變更，並繼續操作如常

與您系統的 NJE 及 RJP 夥伴互動應無變更

DevTest 及生產 JCL 應無變更，並繼續操作如常

生產控制程序應無變更，並繼續操作如常

輸出處理後程式應無變更，並繼續操作如常

JES3 提供的超級表現應無變更

Phoenix Software International 的科技總裁 Ed Jaffe 說：「今日對於 JES3 社群來說是個令人興奮的日子。JES3plus V1R0 正在全球以不同規模的測試環境操作，我謹代表 Phoenix Software 全體同仁向每一位早期客戶及 ISV 夥伴致謝，讓我們可以成功推出市場。我們期待著與客戶及夥伴繼續攜手合作，在這個獨特的旅程中昂然邁進。」

欲從 IBM JES3 轉移至 Phoenix Software JES3plus 的客戶將可以把 JES3plus 安裝在現有 JES3 的同一個 sysplex/JESplex 中，無論安裝實施或環境如何複雜，均可以全部轉移，絲毫不漏。 JES3plus V1R0 可以使用傳統的 SMP/E 安裝或 z/OSMF Software Management 安裝，而且所有支援 IBM 的 z/OS 版本均支援 JES3plus V1R0。

JES3plus 支援以 JES3 技術製作界面的獨立軟件銷售商 (ISV) 產品。ISV 產品應可以立即與 JES3plus V1R0 同用，毋須變更。Phoenix Software 設有夥伴計劃，讓 ISV 在未來繼續維持 JES3plus 對其產品的支援。

安全的 Phoenix Software 支援門戶網站亦與 JES3plus 同時推出，為客戶提供方便的方式，以開啟、查看及更新支援個案；建立及下載個人化 x.509 身分證明；以及執行其他支援任務。此外，客戶亦將可以使用 Phoenix Software 的新接收訂單 (RECEIVE ORDER) 伺服器，以設立 JES3plus 及 Phoenix Software JES 管理解決方案 (E)JES 的自動、安全及連續修正服務遞送功能。

Phoenix Software 將會在今年透過連續遞送，提升 JES3plus 的效能。Phoenix Software 計劃將於 2021 年推出第二個版本，並將於公司其他產品的年度推出時間表一致。2021 JES3plus 版本推出後，年度更新將於 9 月推出，以確保可以繼續即時支援 z/OS 的新公開推出版本。

有關 Phoenix Software 產品的更多資訊，請瀏覽： www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

有關 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com)，是一家系統軟件開發公司，為全球企業提供進級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

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