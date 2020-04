April 15, 2020 19:01 ET

加州埃爾塞貢多, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 今日宣佈公開推出首個以 IBM 的 z/OS JES3 週邊設備聯機並行操作子系統為基礎的衍生產品 JES3plus™ V1R0。Phoenix Software 於 2019 年 10 月獲得 JES3 的源碼使用許可,為客戶提供繼續使用 JES3 的解決方案。



這個首次公開的版本是個外掛兼容解決方案,各方面的操作方式均與 z/OS JES3 V2R4 無異。這表示︰

使用者退出方式應無變更,並繼續操作如常

任何源碼(如有)更改應無變更,並繼續操作如常

自動化訊息應無變更,並繼續操作如常

操作員指令應無變更

工作、裝置,以及高水印帶設定應無變更,並繼續操作如常

與您系統的 NJE 及 RJP 夥伴互動應無變更

DevTest 及生產 JCL 應無變更,並繼續操作如常

生產控制程序應無變更,並繼續操作如常

輸出處理後程式應無變更,並繼續操作如常

JES3 提供的超級表現應無變更

Phoenix Software International 的科技總裁 Ed Jaffe 說:「今日對於 JES3 社群來說是個令人興奮的日子。JES3plus V1R0 正在全球以不同規模的測試環境操作,我謹代表 Phoenix Software 全體同仁向每一位早期客戶及 ISV 夥伴致謝,讓我們可以成功推出市場。我們期待著與客戶及夥伴繼續攜手合作,在這個獨特的旅程中昂然邁進。」

欲從 IBM JES3 轉移至 Phoenix Software JES3plus 的客戶將可以把 JES3plus 安裝在現有 JES3 的同一個 sysplex/JESplex 中,無論安裝實施或環境如何複雜,均可以全部轉移,絲毫不漏。 JES3plus V1R0 可以使用傳統的 SMP/E 安裝或 z/OSMF Software Management 安裝,而且所有支援 IBM 的 z/OS 版本均支援 JES3plus V1R0。

JES3plus 支援以 JES3 技術製作界面的獨立軟件銷售商 (ISV) 產品。ISV 產品應可以立即與 JES3plus V1R0 同用,毋須變更。Phoenix Software 設有夥伴計劃,讓 ISV 在未來繼續維持 JES3plus 對其產品的支援。

安全的 Phoenix Software 支援門戶網站亦與 JES3plus 同時推出,為客戶提供方便的方式,以開啟、查看及更新支援個案;建立及下載個人化 x.509 身分證明;以及執行其他支援任務。此外,客戶亦將可以使用 Phoenix Software 的新接收訂單 (RECEIVE ORDER) 伺服器,以設立 JES3plus 及 Phoenix Software JES 管理解決方案 (E)JES 的自動、安全及連續修正服務遞送功能。

Phoenix Software 將會在今年透過連續遞送,提升 JES3plus 的效能。Phoenix Software 計劃將於 2021 年推出第二個版本,並將於公司其他產品的年度推出時間表一致。2021 JES3plus 版本推出後,年度更新將於 9 月推出,以確保可以繼續即時支援 z/OS 的新公開推出版本。

有關 Phoenix Software 產品的更多資訊,請瀏覽: www.PhoenixSoftware.com/jes3plus.htm

有關 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com),是一家系統軟件開發公司,為全球企業提供進級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

傳媒聯絡︰

news@phoenixsoftware.com

+1 310 338 0400