16. april 2020



Pressemeddelelse

Scape Technologies styrker markedspositionen i Tyskland





Scape har indgået en ny partneraftale med ingeniør- og integrationsselskabet Abele Ingenieure GmbH i Augsburg.

Virksomheden er specialiseret i udvikling, konstruktion og integration af komplekse bearbejdnings- og fabrikssystemer i flere forskellige industrier.

"Vi er meget glade for at have fundet en kompetent partner i Abele Ingenieure GmbH, som med succes har arbejdet med fabriks- og bearbejdningsintegration i over 45 år. Med dette kan vi styrke vores markedsposition yderligere gennem endnu en partner. Vi ser frem til et godt samarbejde", siger General Manager, Frank Nüsken, fra Scape Technologies’ tyske selskab.

Hos Abele Ingenieure ser man ligeledes frem til samarbejdet. ”Med Scape Technologies har vi nu fundet en partner, som vi strategisk kan udvide vores produkt- og serviceportefølje med. Kun med en pålidelig partner, som Scape Technologies, kan vi imødekomme de stigende krav fra det hurtigt voksende procesautomatiserings-marked”, siger David Abele, administrerende direktør i Abele Ingenieure GmbH.

Abele har i forbindelse med partneraftalen allerede investeret i en SCAPE Bin-Picker til forberedelse af kommende kundeprojekter.





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market