Nordic ID Oyj:n hallitus ilmoittaa, että yhtiön toimitusjohtaja Juha Reima on irtisanoutunut tehtävästään henkilökohtaisista syistä 15.4.2020. Reima jatkaa kuitenkin yhtiön palveluksessa vastuullaan käynnissä olevien rahoitusneuvottelujen loppuunsaattaminen.

Yhtiön hallitus on nimennyt Nordic ID Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Ratkaisupalveluliiketoiminnan johtajan Juuso Lehmuskosken 16.4.2020 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Lalla kommentoi:

”Minä ja koko hallitus haluamme kiittää Juhaa hänen sitoutumisestaan yhtiön liiketoiminnan transformaatioon laitevalmistajasta palveluntarjoajaksi sekä hänen työstään toimitusjohtajan tehtävässä. Olen iloinen, että osaava seuraajaehdokas löytyi talon sisältä.”





Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.201 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi