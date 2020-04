April 16, 2020 02:00 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.4.2020 KLO 9.00

Muutos Asiakastieto Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta julkisti esityksensä kevään 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.12.2020 pörssitiedotteella. Nimitystoimikunta esitti, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson, Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto.

Esityksen antamisen jälkeen Petri Nikkilä on peruuttanut suostumuksensa jatkaa hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunnan uusi esitys kevään 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimikunta esittää, että uutena jäsenenä hallituksen valitaan Minna Parhiala. Hän toimii tällä hetkellä Nordea Pankin johtajana (Head of Business Area, Nordea Personal Banking).

Toimikunta ei tehnyt muita muutoksia esitykseensä.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

puh. 010 270 7111

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.