April 16, 2020 02:00 ET

Det vises til Aqua Bio Technologys børsmelding 26. november 2019 om hudpleieserien Čuvget, som har inngått i selskapets produktportefølje. Det fremgikk at markedets tilbakemeldinger på Čuvget-produktene i sin nåværende form og salget av hudpleieserien ikke gjenspeilet ABTs forventinger til Čuvget.

ABT har i dag valgt å terminere distribusjonsavtalen for Čuvget, men vil fortsette å selge produkter i en 18-måneders "sell off"-periode.

Hovedingrediensen i hudpleieserien Čuvget er arktisk chaga, en sopp som vokser på bjørketrær i Arktis. Substansen har vært kjent i russisk og samisk naturmedisin i flere hundre år. ABT har søkt patent på bruk av chaga-sopp i en viss konsentrasjon til bruk som ingrediens i nye hudpleieprodukter, og har fortsatt stor tro på chaga som aktiv ingrediens i kosmetikk. Avslutningen av distributøravtalen for hudpleieproduktet innebærer at ABT har rettighetene under patentsøknaden om chaga som ingrediens.

Nærmere opplysninger ved kst. adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

