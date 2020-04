April 16, 2020 02:00 ET

April 16, 2020 02:00 ET

Aqua Bio Technology ASA er i ferd med å gjennomføre registrering av hudpleieserien Moana Skincare i store markeder som India og Egypt. Selskapet inngikk samarbeid med lokale distributører i disse markedene i henholdsvis juni og oktober i fjor. Det ble i 2019 også inngått distributøravtaler for de tre baltiske landene, der salget av Moana allerede er i gang, og for Russland.



Markedsarbeidet med Moana Skincare i ABT er ytterligere styrket ved at Vigdis Tuft Heinimann fra januar i år er ansatt som Business Development Manager. Heinimann har bred bakgrunn fra hudpleiebransjen. Hun er utdannet hudterapeut og har tidligere bygget opp både egne og andres hudpleieklinikker og spasalonger nasjonalt og internasjonalt. Hennes hovedområde vil være Moana Skincare, men hun vil også bidra innenfor ABTs øvrige områder.

ABTs portefølje av hudpleieprodukter har frem til idag omfattet produkter fra to leverandører. Selskapet har besluttet å ikke videreføre markedsføringen av produktserien Cuvget da utviklingen ikke har vært ansett som tilfredsstillende. Selskapet er i dialog med ytterligere produsenter og merkevareeiere for å utvide produktporteføljen. Det er ABTs oppfatning at dette vil samlet styrke markedsposisjonen og inntektspotensialet i selskapet.

Samlet har ABT nå etablert et nettverk av distributører i markeder med til sammen over 1,7 milliarder mennesker. Den pågående korona-epidemien vil dempe markedsutviklingen og salget av Moana Skincare i tiden fremover, men responsen på Moana-produktene i disse markedene har vært positiv.

Det amerikanske kosmetikkselskapet Restorsea, som har rettigheter til selskapets proprietære teknologi, hadde en vekst i netto omsetning på 26 prosent i 2019. Selskapet satser nå på å øke veksttakten og vurderer markeder også utenfor USA, som har ført til etablering av bl.a salg i Brasil.

Espen Kvale har det siste året vært konstituert som selskapets adm. direktør. Han har vært innleid av selskapet og har hatt sin base i USA. I løpet av kort tid planlegger Kvale å flytte tilbake til Norge og det forventes da at Kvale går inn som fast ansatt adm. direktør i Aqua Bio Technology.

Tidligere adm. direktør Arvid Lindberg har trådt ut av selskapet, men bistår fortsatt ABT som rådgiver innenfor internasjonalt salg. Dette sikrer kontinuitet i salgsarbeidet innenfor hudpleieprodukter, en aktivitet som i dag foregår i tre verdensdeler.

Nærmere opplysninger ved kst. adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12