April 16, 2020 02:31 ET

Communiqué de presse

16 avril 2020

EDF révise son estimation annuelle de production d’électricité nucléaire

En raison de la crise sanitaire, EDF a adapté l'ensemble de ses activités pour protéger les intervenants de ses centrales nucléaires. Le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance est fortement affecté, réduisant ainsi la capacité de production d'électricité. Dans ce contexte, EDF est en train d’adapter son programme d’arrêts pour maintenance afin d’ajuster au mieux ses capacités de production.

Par ailleurs, le ralentissement de l’économie se traduit par une baisse de la consommation d’électricité pouvant aller jusque 20 %1 des niveaux habituels, ce qui conduit à une diminution de l’utilisation des centrales.

Pour contribuer, en liaison avec RTE, à la sécurisation de l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver 2020-2021, la production de plusieurs réacteurs nucléaires pourrait être suspendue cet été et cet automne, afin d’économiser le combustible de ces unités.

EDF estime ainsi que sa production nucléaire annuelle sera de l’ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022.

1 Source RTE « L’impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur le fonctionnement du système électrique »







