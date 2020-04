April 16, 2020 03:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2020 KLO 10.00

Huhtamäki tukee Punaisen Ristin koronaviruspandemian vastaista työtä

Huhtamäki lahjoittaa 500 000 euroa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliselle liitolle COVID-19-avustustyötä varten. Varat jaetaan Suomen Punaisen Ristin kautta ja ne käytetään Aasiassa ja Euroopassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja toimeentuloon tavoilla, joita emme osanneet kuvitellakaan vielä muutama kuukausi sitten. Näinä poikkeuksellisina aikoina Huhtamäki sitoutuu entistä vahvemmin ihmisten, ruuan ja maapallon suojelemiseen.

”Huhtamäellä on keskeinen ja kansainvälisesti tunnustettu rooli elintarvikkeiden turvallisuuden ja saatavuuden varmistamisessa sekä ruokajätteen vähentämisessä. Tämä avustus on vain osa tuestamme maailmanlaajuisen pandemian seurausten lievittämiseksi. Olemme ryhtyneet yhteistyöhön Punaisen Ristin kanssa tehdäksemme oman osamme koronaviruksen aiheuttaman kriisin helpottamiseksi. Tämä kriisi vaikuttaa meihin kaikkiin riippumatta siitä, missä päin maailmaa olemme – ja yhdessä Punaisen Ristin kanssa voimme vaikuttaa siellä, missä avulle on eniten tarvetta”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

”On tärkeää, että yritykset tekevät osansa taistelussa koronavirusta vastaan. Tilanteen jatkuvasti kehittyessä Huhtamäen lahjoitus kantaa pitkälle mahdollistaen apumme Euroopassa ja Aasiassa asuvien ihmisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi”, sanoo Tiina Saarikoski, Suomen Punaisen Ristin vt. kansainvälisen avustustoiminnan johtaja.

Huhtamäki on ohjeistanut johtoaan 81 yksikössään ympäri maailmaa tarjoamaan apua paikallisille yhteisöille. Esimerkiksi Pohjois-Irlannin Belfastissa Huhtamäki on aloittanut terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettujen visiirien valmistuksen paikallisen kumppanin kanssa. Tuotannon alkuvaiheessa viikossa valmistetaan neljä miljoonaa visiiriä Pohjois-Irlannin julkiselle terveydenhuollolle HSCNI:lle. Tavoitteena on kasvattaa tuotanto kuuteen miljoonaan visiiriin viikossa. Huhtamäki selvittää mahdollisuutta valmistaa visiirejä ja muita suojaimia myös muissa toimipaikoissaan. Lisäksi yhtiö lahjoittaa tuotteittaan terveydenhuollon toimijoille, esimerkiksi yli kuusi miljoonaa kerta-astiaa sairaaloille ja hoitokodeille ympäri Eurooppaa ruokahygienian ja -turvallisuuden varmistamiseksi poikkeustilanteessa. Yhtiö arvioi ja selvittää lisää mahdollisuuksia auttaa tilanteen jatkuvasti kehittyessä.

”Tämä pandemia on tuonut esiin, miten yhteenkytkeytyneitä ja toisistamme riippuvaisia olemme maailmanlaajuisesti. Tämänpäiväinen aloitteemme alleviivaa sitoutumistamme ihmisten, ruuan ja maapallon suojelemiseen”, Charles Héaulmé sanoo.

