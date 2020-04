April 16, 2020 04:30 ET

Ovennævnte forening har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2020.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2019 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetale udbytte svarende til 0,20 kr. pr. bevis for 2019.

Udbytte vil fragå afdelingens indre værdi den 17. april 2020 med valør den 21. april 2020.

Sidste dag for handel inklusive ret til udbytte var den 16. april 2020. Første dag for handel eksklusiv ret til udbytte var den 17. april 2020.

Foreningens nettoresultat udgjorde 43.061 t.kr. og formuen 253.221 t.kr.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om ændrede vedtægter blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Der var ikke bestyrelsesmedlemmer på valg.

Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som foreningens revisor.

