April 16, 2020 04:36 ET

Det ble i dag gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.



Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:



Stein Erik Hagen, Ingrid Jonasson Blank, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll og Nils Selte.





Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

I tillegg ble Anna Mossberg og Anders Kristiansen valgt som nye aksjonærvalgte styremedlemmer.





Orkla ASA

Oslo, 16. april 2020



Ref.:



Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 928 45 828

E-post: hakon.mageli@orkla.no



VP Investor Relations

Elise Heidenreich

Tlf.: +47 951 41 147

E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12